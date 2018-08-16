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16/08/2018 01:33:00

حملة تحسيسية ضد مخاطر وضع الشريط البلاستيكي المعتم على زجاج المركبات


نظمت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني, عبر  التراب الوطني, نشاطات تحسيسية وتوعوية لفائدة سائقي المركبات, لاسيما فئة  الشباب, للتحذير من مخاطر وضع الشريط البلاستيكي المعتم على زجاج المركبات, مما قد يتسبب في حوادث سير نتيجة حجب الرؤية لاسيما في الليل, حسب ما افاد به  يوم الأربعاء بيان لمصالح الامن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الحملة التحسيسية تأتي في إطار "ترسيخ ثقافة مرورية  سليمة لدى مستعملي الطريق العام, ومن بين ما تهدف اليه تحذير الشباب خاصة من  مخاطر وضع الشريط البلاستيكي المعتم على زجاج المركبات, والذي قد يتسبب في  حوادث سير نتيجة حجب الرؤية, لاسيما في الليل".

وتعتبر مصالح الأمن أن هذا  التصرف "مخالف لقانون المرور الجزائري, حيث تعرض السائق المخالف لغرامة جزافية  تتراوح ما بين 2000 دج و 4000 دج مع الاحتفاظ برخصة السياقة إلى غاية تسديد  الغرامة".

وفي ذات السياق --يضيف البيان-- فان المصالح المختصة للأمن الوطني حررت خلال  السداسي الأول من السنة الجارية 21781 مخالفة مرورية.

وبالمناسبة, تجدد المديرية العامة للأمن الوطني الدعوة الى مستعملي الطريق  العام من أجل توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة واحترام قانون المرور, مذكرة  بالرقم الأخضر 48-15 وخط النجدة 17 للتبليغ وطلب المعلومات أو التوجيه.

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