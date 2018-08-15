تشييع جنازة العلامة أبو بكر الجزائري ظهر اليوم بمقبرة البقيع
توفي، الشيخ أبو بكر الجزائري، المدرّس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف سابقاً عن عمر يناهز 97 عاماً، بعد صراع مع المرض. للذكر هو أبو بكر جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر المعروف بأبو بكر الجزائري، ولد في العام 1921 في ليوة القريبة من طولقة، وهي قرية تقع في ولاية بسكرة جنوب الجزائر..
وستقام صلاة الجنازة بالمسجد النبوي الشريف، وسيصلى عليه في الحرم النبوي، وسيدفن في البقيع.
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