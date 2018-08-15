إحباط محاولة تهريب (20) طن من الاسمنت بالناحية العسكرية الرابعة





ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 14 أوت 2018، إثر عمليات متفرقة بكل من برج باجي مختار وعين قزام، شاحنة ومركبة رباعية الدفع و(20) طن من مادة الاسمنت و(07) أطنان من المواد الغذائية و(400) لتر من الوقود، موجهة للتهريب،

في حين حجز عناصر الدرك الوطني (1979) قرص مهلوس بغرداية. من جهة أخرى، أوقف حراس السواحل بكل من عنابة وسكيكدة، تسعة (09) غطاسين دون رخصة، وضبطوا معدات للغطس وبندقيتي (02) صيد بحري، فيما تم توقيف (17) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عنابة والأغواط وتلمسان.

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