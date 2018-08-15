مرصد مراقبة الموارد الطبيعية للصحراء الغربية يندد: بمشروع إنجاز محطة لطاقة الرياح من طرف شركة أمريكية في الداخلة





ندد مرصد مراقبة الموارد الطبيعية للصحراء الغربية بمشروع إنجاز محطة لطاقة الرياح في الداخلة بطاقة إنتاج تصل إلى 900 ميغاواط و هو المشروع الذي أعلنت عنه شركة سولونا بلوكشين الخاضعة للصندوق الامريكي بروكستون بارتنرز. وأعرب مرصد مراقبة الموارد الطبيعية للصحراء الغربية عن استيائه من تصريحات جون بليزار, المدير التنفيذي للمؤسسة الأمريكية الذي تحدث عن المشروع أثناء حوار مع وكالة روترز مؤخرا و أكد المرصد ان إنشاء حظيرة لإنتاج طاقة الرياح في الداخلة يعتبر "مساسا بحقوق الشعب الصحراوي". و أوضح مرصد مراقبة الموارد الطبيعية للصحراء الغربية في بيان له ان "المغرب يحاول إقحام شركات أجنبية بربط مصالحها بمصالحه بغية إضفاء الشرعية على احتلاله للصحراء الغربية". و ذكر المرصد شركة سولونا بلوكشين "بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وبأن الاتفاقات المبرمة بين الرباط و واشنطن تستثني إقليم الصحراء الغربية" و كان هذا فرصة للمنظمة غير الحكومية لإعطاء مثال اتفاق التبادل الحر و التذكير بقرار محكمة العدل الأوروبية. و دعا مرصد مراقبة الموارد الطبيعية للصحراء الغربية إلى إلغاء الاتفاق المبرم بين المؤسسة الأمريكية و السلطات المغربية, مؤكدا انالشركة "لا ينبغي لها مباشرة نشاطات مخالفة لإرادة الشعب الصحراوي و دون موافقته أو موافقة جبهة البوليساريو" باعتبارها الممثل الشرعي و الوحيد لشعب الصحراء الغربية. كما دعا "المجتمع الدولي و على رأسه مجلس الامن الأممي إلى إنشاء آلية من شانها حماية موارد الصحراء الغربية من الاستغلال". و تجدر الإشارة إلى ان الصندوق الامريكي بروكستون بارتنرز الكائن بنيويورك, قد أعلن مخالفا إرادة جبهة البوليساريو عن تطوير الشطر الاول من حظيرة لطاقة الرياح بالداخلة و المقرر أن تنتج 900 ميغاواط من الطاقة الخضراء. و حسب التوضيحات التي قدمها جون بليزار فإن المشروع سيقام في الداخلة بحيث يمتد على مساحة حوالي 15.000 هكتار و يمكن ربط المحطة خارج الشبكة لاحقا بالشبكة الكهربائية المغربية.

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