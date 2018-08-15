فتح مكاتب البريد ليلا خلال يوم الجمعة المقبل
كشفت المديرية العامة لبريد الجزائر ،أمس، أن "مكاتب البريد ستكون مفتوحة يوم الجمعة المقبل بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة العاشرة ليلا قصد تخفيف الضغط على المؤسسات البريدية و تمكين الزبائن من الاستفادة من الخدمات البريدية في أحسن الظروف بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك. وقالت مؤسسة بريد الجزائر -في بيان لها- أنه "مع اقتراب كل عيد ديني يتم تسجيل ديناميكية غير عادية على مستوى المؤسسات البريدية بسبب تغيير برنامج تحويل الأجور نظرا للطلبات العديدة للهيئات و المؤسسات و الصندوق الوطني للتقاعد لتقديم دفع الأجور والمنح". وبهدف مواجهة مشكل نقص السيولة الذي يسجل خلال عشية العيد كشفت مؤسسة بريد الجزائر عن "تسطيرها لبرنامج خاص يضمن تلبية جميع احتياجات زبائنها المالية التي سترتفع قبل هذا الحدث الديني" .
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