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مرصد مراقبة الموارد الطبيعية للصحراء الغربية يندد: بمشروع إنجاز محطة لطاقة الرياح من طرف شركة أمريكية في الداخلة ندد مرصد مراقبة الموارد الطبيعية للصحراء الغربية بمشروع إنجاز محطة لطاقة الرياح في الداخلة بطاقة إنتاج تصل إلى 900 ميغاواط و هو المشروع الذي أعلنت



فتح مكاتب البريد ليلا خلال يوم الجمعة المقبل كشفت المديرية العامة لبريد الجزائر ،أمس، أن "مكاتب البريد ستكون مفتوحة يوم الجمعة المقبل بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة العاشرة ليلا قصد تخفيف



خريطة وطنية لمراكز حماية الطفولة.. قريبا تعمل وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على إعداد مشروع خريطة وطنية جديدة للشبكة المؤسساتية الخاصة بحماية الطفولة، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية لحماية وترقية



الهدوء يُخيِّم على رئاسيات 2019 بدأ العد التنازلي لرئاسيات 2019 حيث راحت بعض التشكيلات السياسية تعلن عن مرشحيها في وقت خيم فيه الهدوء على بعضها، وأعلنت أحزاب المولاة رغبتها في



51 ألف تاجر لضمان المداومة أيام العيد سخرت وزارة التجارة ما يقارب 51 ألف تاجرا،عبر كل ولايات الوطن، لضمان المداومة خلال أيام عيد الأضحى بزيادة تقدر بـ 47 بالمئة مقارنة بالعام الماضي



بن قرينة ينتقد المطالبين بالعهدة الخامسة انتقد ،رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، المطالبين بترشح رئيس الجمهورية لعهدة الخامسة – ضمنيا-، واصفا إياهم بـ"البالونات فارغة لا أقل ولا أكثر



7 تخصصات جديدة في التكوين المهني يقترح قطاع التكوين والتعليم المهنيين للدخول المهني لسنة 2018 لفائدة المترشحين المتحصلين على مستوى الثالثة ثانوي والراغبين في التسجيل للحصول على مستوى تقني سامي، سبعة



ليبيا: إصابة نائب في إطلاق نار داخل مجلس النواب أفاد مصدر أمني ليبي بتوقف جلسة لمجلس النواب الليبي، كانت معدة للتصويت على مسودة الدستور الثلاثاء بعد إطلاق نار داخله أدى إلى إصابة أحد النواب.