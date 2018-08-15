الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
15/08/2018 11:02:00

الهدوء يُخيِّم على رئاسيات 2019


بدأ العد التنازلي لرئاسيات 2019 حيث راحت بعض التشكيلات السياسية تعلن عن مرشحيها في وقت خيم  فيه الهدوء على بعضها، وأعلنت أحزاب المولاة رغبتها في استمرار رئيس الجمهورية في الحكم حيث وجهت له دعوة صريحة للترشح لعهدة خامسة. وتشهد الساحة السياسية الوطنية حراكا ونقاشا واسعا بخصوص الموعد الهام الذي ترى فيه تشكيلات سياسية نقطة تحول هامة في مستقبل البلاد، بين دعاة للاستمرارية ومطالبين بالتغيير، في وقت لم تعلن إلا أربعة شخصيات عن ترشحها للسباق نحو كرسي المرادية. وخيم الغموض وسط الطبقة السياسية التي لم يفصح أغلبها  عن دخول سباق الرئاسيات من عدمه، ويأتي هذا في وقت أعلنت فيه المولاة عن الانطلاق في حملة رئاسية مسبقة دعما لرئيس الجمهورية حيث ينتظر أن يلتقي اليوم رئيس التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، مع قيادات 15 حزبا سياسيا جزائريا، من أجل إعلان دعم ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة. وكانت الحركة الديمقراطية الاجتماعية “MDS” قد قررت قبل سنة كاملة من الرئاسيات خلال مؤتمرها الاستثنائي في شهر أفريل المنصرم ترشيح فتحي غراس لخوض الانتخابات، ليكون بذلك غراس صاحب الـ 45 سنة أوّل مترشح للرئاسيات المقبلة. كما أعلن ناصر بوضياف نجل الرئيس الراحل محمد بوضياف، ترشحه للانتخابات الرئاسية من خلال نشره لبيان في جوان الفارط، الذي جاء فيه “بعد يوم إحيائنا لذكرى 26 لاستشهاد سي الطيب الوطني قمت بالإعلان عن ترشحي للرئاسيات 2019”. وأكد بوضياف بأنه في بصدد طرح مشروع وطني قـوي يحمل كل الحلول للخروج مـن الأزمة وتحقيق العدالة ورفـع مستوى العلم والنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الـديمقراطية الحقيقية، حسب ذات البيان. ويعتمد ناصر بوضياف في ترشحه على تاريخ والده الذي سبق له رئاسة الجزائر سنة 1992 واغتيل بعدها بخمسة أشهر. ومن جانبه، أعلن حزب التجمع الجزائري، عن ترشيح  رئيسه علي زغدود للانتخابات الرئاسية 2019، وذلك خلال المؤتمر السادس للحزب الذي عرف مشاركة حوالي 410 شخص عن 35 ولاية من ولايات الوطن في ماي الفارط. وصنع علي زغدود الحدث في الرئاسيات الماضية من خلال خرجاته الإعلامية قبل أن يفشل في جمع التوقيعات التي تمكنه من دخول السباق. وكان آخر المعلنين عن ترشحه للرئاسيات النائب البرلماني السابق المثير للجدل، الطاهر ميسوم، المعرف بـ “سبسفيك”، الذي اشتهر بخرجاته المدوية داخل مبنى زغود يوسف وانتقاده اللاذع للوزراء بطريقة بسيطة جعلت العديد من المواطنين يعجبون به ويتعاطفون معه.

خ.قدوار

عدد القراءات 15 مرة | قراءات اليوم 15 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

رئيس وكالة التشغيل بدائرة تنس الأستاذ "إلياس سي علي" لـ "الإتحاد "

تتكفل الوكالة الفرعية بتنس بإنشغالات  سكان04 دوائر رئيس وكالة التشغيل بدائرة تنس  الأستاذ "إلياس سي علي" لـ "الإتحاد " هدفنا  إقتصادي إجتماعي وهو إحتواء مشكل البطالة والتقليص منها   وقفنا في
image

مرصد مراقبة الموارد الطبيعية للصحراء الغربية يندد: بمشروع إنجاز محطة لطاقة الرياح من طرف شركة أمريكية في الداخلة

 ندد مرصد مراقبة الموارد  الطبيعية للصحراء الغربية بمشروع إنجاز محطة لطاقة الرياح في الداخلة بطاقة  إنتاج تصل إلى 900 ميغاواط و هو المشروع الذي أعلنت
image

فتح مكاتب البريد ليلا خلال يوم الجمعة المقبل

كشفت المديرية العامة لبريد الجزائر ،أمس، أن "مكاتب البريد ستكون مفتوحة يوم الجمعة المقبل بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة العاشرة ليلا قصد تخفيف
image

خريطة وطنية لمراكز حماية الطفولة.. قريبا

تعمل وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على إعداد مشروع خريطة وطنية جديدة للشبكة المؤسساتية الخاصة بحماية الطفولة، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية لحماية وترقية
image

الهدوء يُخيِّم على رئاسيات 2019

بدأ العد التنازلي لرئاسيات 2019 حيث راحت بعض التشكيلات السياسية تعلن عن مرشحيها في وقت خيم  فيه الهدوء على بعضها، وأعلنت أحزاب المولاة رغبتها في
image

51 ألف تاجر لضمان المداومة أيام العيد

سخرت وزارة التجارة ما يقارب  51 ألف تاجرا،عبر كل ولايات الوطن، لضمان المداومة خلال أيام عيد الأضحى بزيادة تقدر بـ 47 بالمئة مقارنة بالعام الماضي
image

بن قرينة ينتقد المطالبين بالعهدة الخامسة

انتقد ،رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، المطالبين  بترشح رئيس الجمهورية لعهدة الخامسة – ضمنيا-، واصفا إياهم بـ"البالونات فارغة لا أقل ولا أكثر
image

7 تخصصات جديدة في التكوين المهني

يقترح قطاع التكوين والتعليم المهنيين للدخول المهني لسنة 2018 لفائدة المترشحين المتحصلين على مستوى الثالثة ثانوي والراغبين في التسجيل للحصول على مستوى تقني سامي، سبعة
image

ليبيا: إصابة نائب في إطلاق نار داخل مجلس النواب

أفاد مصدر أمني ليبي بتوقف جلسة لمجلس النواب الليبي، كانت معدة للتصويت على مسودة الدستور الثلاثاء بعد إطلاق نار داخله أدى إلى إصابة أحد النواب.
image

ميهوبي يؤكد: "الفنانون الجزائريون بحاجة إلى الدعم والمساندة والرعاية"

أكد وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، في افتتاح الطبعة الـ11 للمهرجان الوطني للموسيقى الحالية، أول أمس، بقالمة على أن الفنانين الجزائريين بحاجة إلى دعم ومساندة
قيم هذا المقال
0