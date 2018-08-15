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15/08/2018 10:54:00

51 ألف تاجر لضمان المداومة أيام العيد


سخرت وزارة التجارة ما يقارب  51 ألف تاجرا،عبر كل ولايات الوطن، لضمان المداومة خلال أيام عيد الأضحى بزيادة تقدر بـ 47 بالمئة مقارنة بالعام الماضي تفاديا لوقوع حالات الندرة مثلما حدث في الأعياد الماضية . ووجهت الوزارة تعليمات صارمة  لتدعيم مخطط الرقابة لاسيما عن طريق الفرق  المختلطة تجارة-فلاحة على مستوى الولايات لتفادي تخزين  البطاطا والمضاربة في أسعارها وإعادة تفعيل مخطط اليقظة والتدخل المتعلق  بالتسممات الغذائية. وحسب بيان للوزارة فإنه قد تم تجنيد 50.806 تاجر معني بالمداومة خلال أيام عيد الأضحى تم تجنيد  5.506 مخبزة و 33.013 تاجر مواد غذائية عامة و خضر و فواكه و 11.949 تاجر من مختلف النشاطات التجارية الاخرى و 462  وحدة انتاجية (136 ملبنة و 283 مطحنة و 43 وحدة انتاج للمياه المعدنية ، كما تم تسخير 2.219 عون رقابة لضمان السير الحسن لبرنامج المداومة، ومراقبة التجار المعنيين بهذا الأمر على غرار المذابح وأسواق الجملة للخضر والفواكه. وأكد الأمين العام بوزارة التجارة  شريف عوماري على هامش الاجتماع الذي ترأسه مع المدراء الجهويين للتجارة ، أول أمس،لمناقشة كيفيات وضع مخطط برنامج المداومة خلال عيد الأضحى القادم  حيز التنفيذ على ضرورة تحسيس التجار لاستئناف النشاط مباشرة عقب العيد، تطبيقا لأحكام القانون الجديد المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية لـ 10 جوان  2018، مشددا على أهمية متابعة أعوان الرقابة لضرورة احترام التجار لبرنامج المداومة، موجها  تعليمات للمدراء  الجهويين للتجارة بإشراك كل المتدخلين لإعلام المواطنين بالإجراءات المتخذة من طرف الوزارة عن طريق وسائل الاعلام و تعليق قائمة التجار المعنيين بالمداومة على مستوى مقرات البلديات و كذا مقرات مديريات التجارة الولائية و نشرها في المواقع الالكترونية للمديريات اضافة الى استعمال مواقع التواصل الاجتماعي في العملية التحسيسية.كما ناقش المشاركون  في هذا الاجتماع  موضوع التموين المنتظم للمستهلكين بالمواد الغذائية خاصة الواسعة الاستهلاك و كذا ارتفاع اشعار المواد الغذائية لاسيما البطاطا اضافة الى مخطط اليقظة المتعلق بالتسممات الغذائية .وأعطى عوماري تعليمات صارمة  لتدعيم مخطط الرقابة لاسيما عن طريق الفرق  المختلطة تجارة-فلاحة على مستوى الولايات لتفادي تخزين البطاطا و المضاربة في اسعارها وإعادة تفعيل مخطط اليقظة و التدخل المتعلق بالتسممات الغذائية.

 

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