بن قرينة ينتقد المطالبين بالعهدة الخامسة





انتقد ،رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، المطالبين بترشح رئيس الجمهورية لعهدة الخامسة – ضمنيا-، واصفا إياهم بـ"البالونات فارغة لا أقل ولا أكثر ". وأوضح بن قرينة في منشور له على صفحته الرسمية على "الفايسبوك" قبل مغادرته أرض الوطن متجها الى البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة ، حيث حذر من خلاله مما أسماه بـ" ضبابية المشهد السياسي في البلاد"، وأضاف بن قرينة:"..الأيام حبلى ومازال لم يتبن الخيط الأبيض من الخيط الأسود و لا ندري أفجر يبزغ ، و معه يتحقق الامل أم ظلام يعم ، و معه تحدث الانتكاسة ". وأضاف بالقول ".. بعضا ممن في السلطة لربما يعتقد أن محطة القطار الآتية هي الأخيرة ، ــ الرئاسيات المقبلة ــ فإما أن يركب بمقصورة القيادة أو يعفن و يوتر ،و أن بعضا ممن في الساحة السياسية لربما من له استعداد أن يكون اداة يُصْنع به الحدث ، فالمهم عنده أنه يرتفع و لا يعنيه أن كان ارتفاعه هو ارتفاع لبالونات فارغة "، منتقدا- ضمنيا- كل من يجعل من الوحدة الوطنية هدفا له للإرٍتقاء والظهور ، وأضاف بالقول:" ثوابتيين صغار الهمة يسددون الرمية ليحدثوا حكة في ظهر الوحدة الوطنية دروا او لم يدروا ، انتصروا لأنفسهم الصغيرة ، أو تلبيسا على أنفسهم بأنهم يمثلون الجمهورية ،،،كلها و غيرها مما رصدتموه في العلن ، وما في الخفاء لهو أدهى وأعظم ". وخاطب أبناء الحركة قائلا:"..فلا ينبغي أن يكون بيننا في الصف من ينبهر بالارتفاع فسوف يبعدك عن الهدف ،و لا ينبغي كذلك أن يكون بيننا في الصف من يقف بوجه المعفن و ينخرط بمعركة وهمية ليست معركتنا ، فحركتنا مقاصدية قبل أن تكون حركة تفاصيل فقهية "، وقال رئيس الحركة:" الرئاسيات المقبلة تعتبر معركة لا يجب الانخراط فيها ما لم نخطط لها ، مهما كان الوعد لنا بأن نتائجها باهرة".

خ.قدوار

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