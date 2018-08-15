7 تخصصات جديدة في التكوين المهني





يقترح قطاع التكوين والتعليم المهنيين للدخول المهني لسنة 2018 لفائدة المترشحين المتحصلين على مستوى الثالثة ثانوي والراغبين في التسجيل للحصول على مستوى تقني سامي، سبعة تخصصات جديدة تبرمج لأول مرة. وأوضح بيان الوزارة، أن العرض التكويني لفائدة هؤلاء المترشحين للدخول المهني لشهر سبتمبر 2018 يقترح "مجموع 122 تخصصا في مختلف الفروع المهنية منها 7 تخصصات جديدة تم برمجتها لأول مرة في قائمة التخصصات على غرار: تسيير أشغال ترميم التراث المبني، صناعة البلاستيك، تركيب و صيانة أنظمة الإنذار و كاميرات المراقبة و تسيير التجارة بالتجزئة...إلخ". وتشير الوزارة، إلى أنه وبهدف ضمان مقعد بيداغوجي لجميع طالبي التسجيل كتقنيين سامين تقرر تبني لامركزية بعض التكوينات المطلوبة بكثرة و التي لا يتوفر التكوين فيها إلا في الجزائر العاصمة، مؤكدا أنه من أجل السماح للمترشحين بمختلف الولايات بالحصول على تكوين مهني في إحدى التخصصات المطلوبة فان القطاع "قد تبنى عملية لامركزية على مستوى مؤسسات ولايات الاخرى تتوفر على الامكانيات الضرورية لضمان التكوين الإقامي أو التمهين لما تكون المؤسسة متواجدة في فضاء إنتاجي ملائم". وفي هذا الصدد، تضيف الوزارة أن "التكوينات المرتبطة بتقنيات السمعي البصري مبرمجة فضلا عن ولاية الجزائر بكل من ورقلة، وهران وبومرداس، أما التكوينات المتعلقة بالفنون و الصناعات المطبعية فمتواجدة بالبليدة، سطيف، قسنطينة و غرداية أما صيانة السيارات فمقترحة بكل من سوق أهراس، وهران، قالمة و معسكر" ، مشيرة إلى أن مسعى لامركزية التكوينات "يسمح بعدالة في الخيارات سيما لفائدة المترشحين القادمين من المناطق الريفية و الحضرية المحرومة و تحقيق توازن من حيث المناصب المتوفرة في كل ولاية".

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