إيطاليا توقف 25 حراقا جزائريا وتنقلهم إلى مركز المنستير للمهاجرين





اعترضت عناصر الدرك الايطالية مجموعتين من المهاجرين السريين، تتضمنان 25 شخصاً، بينهم امرأة، ذكروا جميعاً نهم يحملون الجنسية الجزائرية. وقامت بنقل المهاجرين الذين رسوّا خلال الليلة الماضية على الأرجح، بعد إنهاء الإجراءات الأمنية، إلى مركز المنستير لإستقبال المهاجرين.

قالت مصادر أمنية إيطالية إنه تم اعتراض مجموعتين من المهاجرين السريين، تشتملان على 25 شخصاً، ادعوا جميعاً أنهم يحملون الجنسية الجزائرية. وحسب مصادر إعلامية ايطالية، فان “عناصر درك (كارابينييري) فرقة كاربونيا، أوقفت المهاجرين في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، في بلدية سانت آنا أرّيزي ـ سولتيشيس”، جنوب الجزيرة، حيث “تم تعقب المجموعة الأولى المكونة من 15 شاباً، بينهم امرأة أيضا، بعد الرابعة صباحا بقليل، بناء على بلاغ مواطن للشرطة، من قبل فرقة درك سان جوفاني سويرجيو قرب الساحل”، في المنطقة. وتابعت “عند حوالي الساعة السادسة صباحا، تم تعقب المجموعة الثانية المكونة من 10 مهاجرين من قبل دورية لعناصر درك ناراكو، بينما كانت تسير في شوارع مركز مدينة سانت آنا أرّيزي بعد أن تركت القارب الصغير الذي كان يقلّها على الساحل”. واختتمت المصادر بالقول إنه “تم نقل المهاجرين الـ25، الذين رسوّا خلال الليلة الماضية على الأرجح، بعد إنهاء الإجراءات الأمنية، إلى مركز المنستير لإستقبال المهاجرين”.

عدد القراءات 6 مرة | قراءات اليوم 6 مرة