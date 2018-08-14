كشف مخبأ يحوي بندقية رشاشة وكمية من الذخيرة ببرج باجي المختار
كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك الجزائرية، يوم 13 أوت 2018 إثر دورية قرب الشريط الحدودي ببرج باجي مختار ، مخبأ يحوي بندقية (01) رشاشة من نوع FM وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات، بالإضافة إلى (96,8) كيلوغرام من الكيف المعالج.
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