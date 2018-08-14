توقيف تاجري مخدرات بحوزتهما أكثر من 5 قناطير ببشار





أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، إثر كمين قرب بني ونيف بولاية بشار، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بخمسة (05) قناطير وعشرين (20) كيلوغراما، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني (24) كيلوغرام من نفس المادة بتلمسان .

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل، بعنابة ، محاولة هجرة غير شرعية لـ (12) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، في حين تم توقيف (44) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والنعامة وعين قزام.

عدد القراءات 27 مرة | قراءات اليوم 27 مرة