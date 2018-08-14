تعيين مراقب الشرطة لزرق الغالي نائبا للمدير العام للأمن الوطني
عيّن العقيد مصطفى لهبيري، المدير العام للأمن الوطني، مراقب الشرطة لزرق الغالي، في منصب نائب المدير العام للأمن الوطني. وسبق لزرق الغالي أن تولى عدة مسؤوليات رفيعة بجهاز الأمن الوطني، من بينها مدير شرطة الحدود و مدير التعليم ومدارس الشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني. وكان منصب نائب المدير العام للأمن الوطني شاغرا منذ عهد المرحوم علي تونسي. ليتم احياؤه هذه المرة من طرف العقيد مصطفى لهبيري ويُكلف بالمهمة مراقب الشرطة لزرق الغالي.
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