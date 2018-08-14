

الدينار الجزائري ينهار ويفقد 40 % من قيمته تتجسد تداعيات الأزمة الاقتصادية على الوضع الجزائري يوما بعد يوم، من خلال انعكاسها على قيمة العملة الوطنية التي تنحدر في الأربع سنوات الأخيرة بوتيرة متسارعة،



البنوك الجزائرية تعيش في عهد ” القرون الوسطى” تعاني المنظومة البنكية والمالية في الجزائر من تخلف كبير يجعلها في ذيل ترتيب الدول على الصعيد العالمي، ناهيك عن المستوى القاري والإقليمي، بسبب ثقل كبير



تعيين مراقب الشرطة لزرق الغالي نائبا للمدير العام للأمن الوطني عيّن العقيد مصطفى لهبيري، المدير العام للأمن الوطني، مراقب الشرطة لزرق الغالي، في منصب نائب المدير العام للأمن الوطني. وسبق لزرق الغالي أن تولى عدة



من أجل دعم العهدة الخامسة : 16حزب يوجهون رسالة لرئيس الجمهورية غدا الاربعاء يلتقي غدا الأربعاء رئيس التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، مع قيادات 15 حزبا سياسيا جزائريا، من أجل إعلان دعم ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة



بن حبيلس تدعو رجال الأعمال للتبرع لسكان الجنوب دعت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ، سعيدة بن حبيلس ،أمس، رجال الأعمال لدعم "حملة" لجمع التبرعات لصالح سكان الجنوب والمنطق الحدودية والهضاب العليا، تحسبا للدخول



سوناطراك تمنع "هجرة" الكفاءات الوطنية نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر في مجمع سوناطراك أن رئيس المؤسسة الوطنية للمحروقات جمع فريقا جديدا من القيادات بهدف منع هجرة الكفاءات من الشركة



امرأة رمت بناتها الـ3 من النافذة بالسعودية شهدت محافظة جدة السعودية اليوم الاثنين حادثا شنيعا وأليما هز المملكة كلها حيث أقدمت امرأة على رمي بناتها الـ3 من النافذة في الطابق الـ7 بمبنى



وزارة السكن تفسخ عقود العمل مع عدّة شركات إنجاز وطنية وأجنبية أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة اليوم الإثنين أنها وبعد المتابعة الدقيقة التي قام بها وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار في اطار تنفيذ البرامج



توقيف تاجري مخدرات بحوزتهما (126) كيلوغرام من الكيف المعالج ببشار أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني ببشار ، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (126) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين أوقف عناصر الدرك