من أجل دعم العهدة الخامسة : 16حزب يوجهون رسالة لرئيس الجمهورية غدا الاربعاء





يلتقي غدا الأربعاء رئيس التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، مع قيادات 15 حزبا سياسيا جزائريا، من أجل إعلان دعم ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة. وأكد مصدر مطلع رفض إدراج اسمه في المقال، أن الأحزاب 15 بالإضافة إلى حزب ساحلي معظمها لها تمثيل بالمجالس الشعبية المنتخبة، بما فيها المجلس الشعبي الوطني. حيث سيتوجه قادتها إلى رئيس الجمهورية برسالة باسم مناضلي تشكيلاتهم السياسية للإستمرار في قيادة البلاد. وأفاد نفس المصدر بأن اللقاء الذي سيعقد بمقر التحالف الوطني الجمهوري يدخل في إطار اللقاءات التشاورية التي ينظمها الحز مع الطبقة السياسية لترسيخ فضائل الحوار والتشاور بين الطبقة السياسية، وكذا شرح “مـبادرة الاستمرارية” المتعلقة بدعم ومناشدة رئيس الجمهوريـة عبد العزيز بوتفليقة، من أجل الاستمرار في قيادة البلاد، بالإضافة إلى استعراض مواقف الأحزاب المشاركة من المستجدات الوطنية والدولية، على أن يختتم اللقاء بندوة صحفية من تنشيط مشترك لرؤساء الأحزاب السياسية المعنية. للإشارة فإن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس كان قد تحدث عن تقسيم المهام بين أحزاب المولاة من أجل العمل على حشدها من أجل لا أقناع الرئيس باستمرار في الحكم.

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