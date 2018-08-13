وزارة السكن تفسخ عقود العمل مع عدّة شركات إنجاز وطنية وأجنبية
أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة اليوم الإثنين أنها وبعد المتابعة الدقيقة التي قام بها وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار في اطار تنفيذ البرامج السكنية المسجلة بمختلف الصيغ تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، قامت وزارة السكن والعمران والمدينة في فسخ مجموعة من عقود العمل مع شركات الإنجاز الوطنية والأجنبية المتقاعسة في تنفيذ المشاريع السكنية الموكلة لها بعنوان 2018 والمتمثلة في فيما يلي :
1- الشركات الوطنية :
- صيغة البيع بالإيجار : فسخ ستة (06) عقود تخص 4550 وحدة سكنية عبر3 ولايات .
- صيغة العمومي الايجاري :فسخ 462 عقد يخص 14535 وحدة سكنية عبر46 ولاية .
- صيغة الترقوي العمومي: فسخ عقدين(02) يخص 78 وحدة سكنية عبر ولايتين (02).
2- الشركات الأجنبية:
- صيغة البيع بالإيجار: فسخ ثلاثة (03) عقود تخص 3750 وحدة سكنية عبر ولايتين (02).
- صيغة العمومي الايجاري: فسخ عقدين(02) يخص 2480 وحدة سكنية عبر ولايتين (02) .
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