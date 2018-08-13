

توقيف تاجري مخدرات بحوزتهما (126) كيلوغرام من الكيف المعالج ببشار أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني ببشار ، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (126) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين أوقف عناصر الدرك



مداهمة مشتركة بين الشرطة والدرك الوطني لبؤر الانحراف عبر الأحياء السكينة بالمقاطعة الإدارية لبئر توتة شهدت مساء يوم أمس الأحد عدة أحياء سكنية تابعة للمقاطعة الإدارية لبئر توتة (غرب العاصمة) تنظيم عملية مداهمة مختلطة لقوات الأمن و الدرك الوطنيين استهدفت



التعرف على هوية جثتي إرهابيين عثر عليهما بسكيكدة بعد إجراء التحاليل العلمية اللازمة، تم التعرف يوم 12 أوت 2018 على هوية جثتين كانت قد عثرت عليهما مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر عملية بحث



انطلاق المهرجان الثقافي الوطني للموسيقى الحالية بقالمة افتتحت، أمس، الطبعة الـ11 للمهرجان الثقافي الوطني للموسيقى الحالية بقالمة والذي عادة إلى أحضان المسرح الروماني، وستتواصل فعاليات هذه الطبعة إلى غاية 15 أوت الجاري



سبيسيفيك: سأفوز بالرئاسة وهذه وعودي للشعب قال البرلماني السابق، الطاهر ميسوم، إنه سيترشح للانتخابات الرئاسية حرا، مبديا قناعته بقدرته على جمع التوقيعات المطلوبة المقدرة 75 ألف توقيع. وأوضح ميسوم المعروف بـ”سبيسيفيك”



توزيع سكنات “عدل” ببوينان مؤجل أكد الأمين العام لولاية البليدة، رابح آيت حسن، أمس أن توزيع سكنات البيع بالإيجار الجاري إنجازها على مستوى المدينة الجديدة بوينان شرق الولاية، متوقف على



دربال: دعاة العهدة الخامسة لم يخالفوا القانون أكد، رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، أن الدعوات أطلقتها أحزاب بخصوص دعمها لمرشحها في رئاسيات 2019، لا يعد حملة انتخابية ولا يخالف القانون.



بدوي في رد ضمني على حركة مواطنة “الجزائر قوية بمؤسساتها وجيشها “ قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن الجزائر اليوم دولة مؤسسات وتكون قوتها في قوة مؤسساتها. ونشر بدوي عبر حسابه على الفايسبوكّ، أن



منظمة حماية المستهلك تُهدد بمقاطعة المنتوج السياحي التونسي أعلنت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عن تلقيها لمئات الشكاوي حول معاناة المواطنين الجزائريين عبر الحدود -الجزائرية التونسية- على خلفية النقص الفادح في التنظيم من جانب