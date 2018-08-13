توقيف تاجري مخدرات بحوزتهما (126) كيلوغرام من الكيف المعالج ببشار
أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني ببشار ، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (126) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني، خلال عمليات متفرقة بكل من الجزائر العاصمة ومستغانم ووهران ، ستة (06) تجار مخدرات وحجزوا (156) كيلوغرام من نفس المادة. في سياق متصل، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست، طنا من المواد الغذائية و(04) أجهزة كشف عن المعادن ومولدا كهربائيا، في حين تم ضبط (10200) وحدة من مختلف المشروبات و(50600) علبة من التبغ بكل من ورقلة ومعسكر وتلمسان .
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