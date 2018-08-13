التعرف على هوية جثتي إرهابيين عثر عليهما بسكيكدة
بعد إجراء التحاليل العلمية اللازمة، تم التعرف يوم 12 أوت 2018 على هوية جثتين كانت قد عثرت عليهما مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر عملية بحث وتفتيش بمنطقة بولخراشف ببلدية بني ولبان، ولاية سكيكدة . ويتعلق الأمر بالإرهابيين (02) المبحوث عنهما "شروانة الهاني" و"لحنش الشريف".
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