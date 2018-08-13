دربال: دعاة العهدة الخامسة لم يخالفوا القانون





أكد، رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، أن الدعوات أطلقتها أحزاب بخصوص دعمها لمرشحها في رئاسيات 2019، لا يعد حملة انتخابية ولا يخالف القانون. وقال، دربال أمس خلال استضافته في جريدة “الحوار”، إن قانون الانتخابات 16-10 واضح كل الوضوح فيما يخص الحملة الانتخابية، وهي محددة اصطلاحا قانونيا بمدة زمنية 3 أسابيع قبل يوم الاقتراع، وعليه فإن ما تشهده الساحة السياسية هذه الأيام فهو كلام عام سياسي يتعلق بإعلان دعم لمرشح ما”. وفي السياق، دعا المتحدث إلى توجيه السؤال إلى الشخصية التي قالت بأننا في حملة إنتخابية (يقصد رئيس تجمع أمل الجزائر عمار غول)، وإذا كان يقصد الحملة الانتخابية التي يحددها قانون الانتخابات فهو خارج القانون أما إذا كان يقصد بكلامه أنه اختار مرشحه ويشحد له الناس من الآن فهذا كلام سياسي عام”. من جهة أخرى، رفض دربال التعليق على المبادرات السياسية التي أطلقتها مختلف الأحزاب السياسية، مؤكدا بأن الهيئة ليست حزب سياسي وليس من صلاحيتها التعقيب على المبادرا السياسية. كما رفض المسؤول التعليق على منتقدي الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، مؤكدا بأنها خطوة جد متقدمة في تحسين المسار الانتخابي، وأنها ستتقدم أكثر تدريجيا. وبالعودة إلى المناسبات الانتخابية الماضية وما شابها من تجاوزات، أكد دربال بأن هيأته قامت بإخطار الجهات القضائية في التجاوزات التي أسستها على أنها جريمة إنتخابية، داعيا الجهات المتمثلة في النواب العامون إلى القيام بواجبهم. فيما أكد بأن العملية الانتخابية متعددة الأطراف ونجاحها مرتبط بتظافر كل الجهود.

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