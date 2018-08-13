

توزيع سكنات “عدل” ببوينان مؤجل أكد الأمين العام لولاية البليدة، رابح آيت حسن، أمس أن توزيع سكنات البيع بالإيجار الجاري إنجازها على مستوى المدينة الجديدة بوينان شرق الولاية، متوقف على



دربال: دعاة العهدة الخامسة لم يخالفوا القانون أكد، رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، أن الدعوات أطلقتها أحزاب بخصوص دعمها لمرشحها في رئاسيات 2019، لا يعد حملة انتخابية ولا يخالف القانون.



بدوي في رد ضمني على حركة مواطنة “الجزائر قوية بمؤسساتها وجيشها “ قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن الجزائر اليوم دولة مؤسسات وتكون قوتها في قوة مؤسساتها. ونشر بدوي عبر حسابه على الفايسبوكّ، أن



منظمة حماية المستهلك تُهدد بمقاطعة المنتوج السياحي التونسي أعلنت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عن تلقيها لمئات الشكاوي حول معاناة المواطنين الجزائريين عبر الحدود -الجزائرية التونسية- على خلفية النقص الفادح في التنظيم من جانب



تواتي: من حق "الأمدياس" و "زغدود" و"سبيسيفيك" الترشح للرئاسيات قال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ،موسى تواتي، أمس، إنه من حق رئيس "الأمدياس" و "زغدود" و "سبيسيفك" الترشح لرئاسيات 2019. وأوضح تواتي في تصريح لموقع إلكتروني



معارضو العهدة الخامسة يحتجون بالعاصمة احتج أمس، معارضون لترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، حيث نظموا وقفة احتجاجية بساحة الشهداء بالعاصمة ، ومن بين المحتجين رئيس حزب جيل



غلام الله في إندونيسيا للمشاركة في المنتدى العالمي السابع للسلم يشارك رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله، في أشغال المنتدى العالمي السابع للسلم، الذي تجرى فعالياته ، بالعاصمة الإندونيسيةجاكارتا . وأكد بيان للمجلس ،أمس،



بن خلاف يدعو لإنصاف سكان ببلدية زيغود يوسف دعا النائب عن حزب جبهة العدالة و التنمية ،لخضـــر بن خـلاف ،أمس، لإنصاف سكان بلدية زيغود يوسف بولاية قسنطينة، مؤكدا أن مشروع 120 مسكن ترقوي



الدالية: ترقية حقوق المرأة في الجزائر مكسب لا رجعة فيه شددت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، أمس، أن ترقية حقوق المرأة في الجزائر مكسب لا رجعة فيه، مؤكدة أن مكتسبات المرأة الجزائرية