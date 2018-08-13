منظمة حماية المستهلك تُهدد بمقاطعة المنتوج السياحي التونسي
أعلنت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عن تلقيها لمئات الشكاوي حول معاناة المواطنين الجزائريين عبر الحدود -الجزائرية التونسية- على خلفية النقص الفادح في التنظيم من جانب شرطة الحدود والديوانة التونسية وعدم اتخاذها تدابير كافية لمعالجة مشكل توافد السواح الجزائريين" . وطالبت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك في منشور لها عبر صفحتها الرسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي "الفيسبوك""الجهات المعنية بالجزائر لنقل انشغالات السواح الجزائريين إلى نظيراتها بتونس قصد اتخاذ الإجراءات العاجلة لتصحيح الوضع، مؤكدة أنه في حالة العكس فإن المنظمة مستعدة لشن حملة مقاطعة واسعة للمنتوج السياحي التونسي لأن كرامة الجزائريين فوق كل إعتبار !! ". وأشارت المنظمة بالقول:"الكثير من السياح أشادوا بالتدابير الجديدة التي بادرت بها شرطة الحدود والجمارك الجزائرية والتي سهلت وقلصت كثيرا من إجراءات الدخول والخروج"، مشيرة أنها "تسعى المنظمة جاهدة لترقية السياحة الداخلية ولكن حق الاختيار يبقى من الحقوق الأساسية للمستهلك ولا يحق لنا إلقاء اللوم على من اختار السياحة الخارجية فالأسباب واضحة"، معربة عن "استغرابها لسوء تنظيم ومعاملة الجزائريين من قبل حرس الحدود والجمارك التونسية من خلال عدم وضع تدابير كافية لمجابهة العدد الهائل من السياح الجزائريين ما أدى إلى حدوث فوضى كبيرة ومعاناة كبيرة للمواطنين". هذا ويعيش المسافرون الجزائريون المتوجهون إلى تونس والعائدون منها معاناة كبيرة من خلال المعاملات القاسية من قبل مصالح حرس الحدود والجمارك التونسية التي تباشر عملية مراقبة مهينة لهم حيث تقوم بتصرفات غريبة في حق السياح الجزائريين بطرق إستفزازية .
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