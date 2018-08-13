تواتي: من حق "الأمدياس" و "زغدود" و"سبيسيفيك" الترشح للرئاسيات





قال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ،موسى تواتي، أمس، إنه من حق رئيس "الأمدياس" و "زغدود" و "سبيسيفك" الترشح لرئاسيات 2019. وأوضح تواتي في تصريح لموقع إلكتروني إنه لا يملك أي تعليق على المرشحين الثلاثة المفترضين للرئاسيات المقبلة، لافتا إلى أن كل جزائري له الحق في تقديم ملف ترشحه لهذا الاستحقاق الانتخابي، وهؤلاء المرشحين الثلاثة إذا كان لهم حقهم واستوفوا الشروط القانونية يحق لهم ذلك، لكن الأكيد أن عليهم جمع 75 ألف توقيع من الجزائريين، أو 600 منتخب عبر الوطن، وهو الشيء الذي ليس هينا- يضيف رئيس الجبهة. واستبعد المرشح السابق للرئاسيات الجزائرية دعم "الأفانا" مرشحا خارج حزبها، مرحبا بترشح أي مناضل من الجبهة الوطنية الجزائرية. وفي تعليقه على حركة مواطنة الرافضة لترشح الرئيس لعهدة خامسة، أوضح تواتي أن لها الحق في قول ذلك والنضال من أجله، لكن التساؤل المطروح هو هل لدى هذه الحركة التمثيل أم هي عبارة عن مجموعات انفرادية فقط، مبرزا بأن الجزائريين منذ التعددية السياسية، قد تعودوا على تغريد الناس بشعارات وهم بدون تمثيل للمواطنين.

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