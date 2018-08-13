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13/08/2018 10:15:00

غلام الله في إندونيسيا للمشاركة في المنتدى العالمي السابع للسلم


يشارك رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله  غلام الله، في أشغال المنتدى العالمي السابع للسلم، الذي تجرى فعالياته ، بالعاصمة الإندونيسيةجاكارتا . وأكد بيان للمجلس ،أمس، أن المنتدى سيكون من 14 إلى 16 أوت الجاري حيث سيشارك رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله  غلام الله، في أشغال المنتدى العالمي السابع للسلم، الذي تجرى فعالياته ، بالعاصمة الإندونيسيةجاكارتا . وأوضح ذات المصدر أن هذا المنتدى ينظمه مركز الحوار والتعاون بين الحضارات، حيث  ستخصّص أشغال هذه الطبعة لموضوع “الوسطية والإبتعاد عن التطرف”، وستكون لغلام الله مداخلة في هذا المنتدى حول “القيم العليا للوسطية في الإسلام”، والسبل الكفيلة بالابتعاد عن التطرف وحماية الأجيال من شرورها”.

 

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