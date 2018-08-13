الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
13/08/2018 10:09:00

بن خلاف يدعو لإنصاف سكان ببلدية زيغود يوسف


دعا النائب عن حزب جبهة العدالة و التنمية ،لخضـــر بن خـلاف ،أمس، لإنصاف سكان بلدية زيغود يوسف بولاية  قسنطينة، مؤكدا أن مشروع 120 مسكن ترقوي مدعم ببلدية زيغود يوسف، ولاية قسنطينة والذي لم يلتزم المرقي العقاري بوالشحم فاروق المكلف بإنجاز المشروع بإتمامه في الآجال المحددة. وأوضح بن خلاف في سؤال كتابي وجهه لوزير السكن والعمران والمدينة بخصوص تأخر إنجاز مشروع 120 سكن تربوي مدعم ببلدية زيغود يوسف ولاية قسنطينة والذي انطلق سنة 2007 ولم يسلم منه 75 مسكن إلى اليوم أن مشروع 120 مسكن ترقوي مدعم ببلدية زيغود يوسف، ولاية قسنطينة والذي لم يلتزم المرقي العقاري بوالشحم فاروق المكلف بإنجاز المشروع بإتمامه في الآجال المحددة، موضحا بالقول:" ..هذا المشروع الذي هو عبارة عن 120 مسكن ترقوي مدعم مقسم إلى جزئين منفصلين (45+75)، إنطلقت أشغاله خلال شهر سبتمبر 2007 . وفي أفريل 2013، قام المرقي بتسليم المفاتيح للمستفيدين من الشطر الأول (45 مسكن) رغم وجود عدة نقائص". وأضاف بن خلاف:"قام المستفيدين ولظروف قاهرة استغلال سكناتهم رغم عدم توفرها على المرافق الضرورية وقاموا بإتمام هذه النقائص على عاتقهم (إدخال الكهرباء والغاز والماء وتهيئة الأرصفة). أما عن الشطر الآخر (75 مسكن) فمازلت عبارة عن أطلال والأشغال فيها متوقفة تماما"، مستطردا:" وبمقتضى المواد 69-70-71-72 -73 من القانـــون العضوي رقم 16-12 المحــدد لتنظيــــم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما ، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة". وتساءل البرلماني قائلا:" . متى تنوون التدخل من أجل إطلاق سراح المشروع من جديد ومواصلة الأشغال في أقرب الآجال لتمكين المكتتبين من الإستفادة من سكن العمر الذي إنتظروه طويلا؟.

خ.قدوار


عدد القراءات 16 مرة | قراءات اليوم 16 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

توزيع سكنات “عدل” ببوينان مؤجل

أكد الأمين العام لولاية البليدة، رابح آيت حسن، أمس  أن توزيع سكنات البيع بالإيجار الجاري إنجازها على مستوى المدينة الجديدة بوينان شرق الولاية، متوقف على
image

دربال: دعاة العهدة الخامسة لم يخالفوا القانون

أكد، رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، أن الدعوات أطلقتها أحزاب بخصوص دعمها لمرشحها في رئاسيات 2019، لا يعد حملة انتخابية ولا يخالف القانون.
image

بدوي في رد ضمني على حركة مواطنة “الجزائر قوية بمؤسساتها وجيشها “

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن الجزائر اليوم دولة مؤسسات وتكون قوتها في قوة مؤسساتها. ونشر بدوي عبر حسابه على الفايسبوكّ، أن
image

منظمة حماية المستهلك تُهدد بمقاطعة المنتوج السياحي التونسي

أعلنت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عن تلقيها لمئات الشكاوي حول معاناة المواطنين الجزائريين عبر الحدود -الجزائرية التونسية- على خلفية النقص الفادح في التنظيم من جانب
image

تواتي: من حق "الأمدياس" و "زغدود" و"سبيسيفيك" الترشح للرئاسيات

قال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ،موسى تواتي، أمس، إنه من حق رئيس "الأمدياس" و "زغدود" و "سبيسيفك" الترشح لرئاسيات 2019. وأوضح تواتي في تصريح لموقع إلكتروني
image

معارضو العهدة الخامسة يحتجون بالعاصمة

احتج أمس، معارضون لترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، حيث نظموا وقفة احتجاجية بساحة الشهداء بالعاصمة ، ومن بين المحتجين رئيس حزب جيل
image

غلام الله في إندونيسيا للمشاركة في المنتدى العالمي السابع للسلم

يشارك رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله  غلام الله، في أشغال المنتدى العالمي السابع للسلم، الذي تجرى فعالياته ، بالعاصمة الإندونيسيةجاكارتا . وأكد بيان للمجلس ،أمس،
image

بن خلاف يدعو لإنصاف سكان ببلدية زيغود يوسف

دعا النائب عن حزب جبهة العدالة و التنمية ،لخضـــر بن خـلاف ،أمس، لإنصاف سكان بلدية زيغود يوسف بولاية  قسنطينة، مؤكدا أن مشروع 120 مسكن ترقوي
image

الدالية: ترقية حقوق المرأة في الجزائر مكسب لا رجعة فيه

شددت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، أمس، أن ترقية حقوق المرأة في الجزائر مكسب لا رجعة فيه، مؤكدة أن مكتسبات المرأة الجزائرية
image

ملك الاردن عبد الله الثاني يتوعد الارهابيين " الخوارج": وسيضرب بلا رحمة كما اشار وقال

هل هي رسالة مشفرة الى الدواعش ومن يدعمهم . اومجرد خيال  لا غير لمن  يفكر بان الاردن  هو من يكون البيت المدمر للمرحلة القادمة استنادا
قيم هذا المقال
0