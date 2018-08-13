الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
13/08/2018 10:04:00

الدالية: ترقية حقوق المرأة في الجزائر مكسب لا رجعة فيه


شددت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، أمس، أن ترقية حقوق المرأة في الجزائر مكسب لا رجعة فيه، مؤكدة أن مكتسبات المرأة الجزائرية تعززت في كافة المجالات خلال العشريتين الأخيرتين بفضل الإرادة السياسية وتوجيهات رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة. وأشادت الوزيرة في مداخلة لها خلال أشغال الاجتماع الأول للوزيرات المكلفات بشؤون المرأة لبلدان اتحاد المغرب العربي الذي احتضنته العاصمة التونسية يومي  10 و 11 أوت الجاري، بحضور الأمين العام للاتحاد، الطيب البكوش، بمكتسبات  المرأة الجزائرية التي "تعززت خلال العشريتين الأخيرتين بفضل الإرادة السياسية  القوية وتوجيهات رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة، والتي كان آخرها تكريس مبدأ المناصفة في سوق الشغل وفي مناصب المسؤولية بموجب التعديل الدستوري  لسنة 2016".

  • ..ترقية حقوق المرأة في الجزائر مكسب لا رجعة فيه

 أشارت وزيرة التصامن إلى "مختلف مكتسبات المرأة الجزائرية في شتى المجالات، لا سيما في التعليم العالي، القضاء ومختلف الأسلاك الأمنية،  التمثيل الدبلوماسي ومختلف الهيئات الوطنية والجهوية والأممية"، وفي مجال التمكين الاقتصادي، تطرقت الوزيرة الى "مختلف البرامج والآليات المستحدثة من طرف الدولة لتشجيع المقاولاتية النسوية ورفع استفادة النساء من  القروض المصغرة، والتي سمحت لهن بالمساهمة في ديناميكية التنمية الوطنية"، مشيرة الى ان العمل "لازال متواصلا على مختلف المستويات لتعزيز مكتسبات المرأة  والارتقاء بطموحاتها لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030 وكذا أجندة إفريقيا 2063". وذكرت الوزيرة بصمود المرأة الجزائرية في وجه الإرهاب ومحاربته خلال سنوات التسعينيات ومساهمتها الفعالة في تجسيد ميثاق السلم والمصالحة  الوطنية، مشيدة  في ذات السياق بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا لمبادرة الجزائر المتعلقة باقتراح "اليوم العالمي للعيش بسلام" المصادف لـ 16  مايو من كل سنة.

  •  وترافع من أجل الوقاية من العنف الممارس ضد النساء في الجزائر

 وفيما يتعلق بالتعاون المغاربي في هذا الشأن، دعت الدالية إلى "ضرورة تكثيف المبادرات والجهود من أجل الوصول إلى نظرة مغاربية مشتركة وموحدة للنهوض  بقضايا المرأة"، مؤكدة على "موقف الجزائر الثابت في نبذها لكل أشكال العنف والدفاع عن حقوق الإنسان، التزاما منها بالقرار الأممي 1325 القاضي بمساهمة  المرأة في السلم والأمن كونها الضحية الأولى في حالات نشوب النزاعات والحروب"، معربة عن أملها في أن يكون هذا الاجتماع الوزاري "اللبنة  الأولى للتشاور والتنسيق بين الدول المغاربية بهدف رسم آفاق تنموية مستدامة في  المغرب العربي الكبير في ظل السلم والأمن".

عدد القراءات 16 مرة | قراءات اليوم 16 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

توزيع سكنات “عدل” ببوينان مؤجل

أكد الأمين العام لولاية البليدة، رابح آيت حسن، أمس  أن توزيع سكنات البيع بالإيجار الجاري إنجازها على مستوى المدينة الجديدة بوينان شرق الولاية، متوقف على
image

دربال: دعاة العهدة الخامسة لم يخالفوا القانون

أكد، رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، أن الدعوات أطلقتها أحزاب بخصوص دعمها لمرشحها في رئاسيات 2019، لا يعد حملة انتخابية ولا يخالف القانون.
image

بدوي في رد ضمني على حركة مواطنة “الجزائر قوية بمؤسساتها وجيشها “

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن الجزائر اليوم دولة مؤسسات وتكون قوتها في قوة مؤسساتها. ونشر بدوي عبر حسابه على الفايسبوكّ، أن
image

منظمة حماية المستهلك تُهدد بمقاطعة المنتوج السياحي التونسي

أعلنت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عن تلقيها لمئات الشكاوي حول معاناة المواطنين الجزائريين عبر الحدود -الجزائرية التونسية- على خلفية النقص الفادح في التنظيم من جانب
image

تواتي: من حق "الأمدياس" و "زغدود" و"سبيسيفيك" الترشح للرئاسيات

قال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ،موسى تواتي، أمس، إنه من حق رئيس "الأمدياس" و "زغدود" و "سبيسيفك" الترشح لرئاسيات 2019. وأوضح تواتي في تصريح لموقع إلكتروني
image

معارضو العهدة الخامسة يحتجون بالعاصمة

احتج أمس، معارضون لترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، حيث نظموا وقفة احتجاجية بساحة الشهداء بالعاصمة ، ومن بين المحتجين رئيس حزب جيل
image

غلام الله في إندونيسيا للمشاركة في المنتدى العالمي السابع للسلم

يشارك رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله  غلام الله، في أشغال المنتدى العالمي السابع للسلم، الذي تجرى فعالياته ، بالعاصمة الإندونيسيةجاكارتا . وأكد بيان للمجلس ،أمس،
image

بن خلاف يدعو لإنصاف سكان ببلدية زيغود يوسف

دعا النائب عن حزب جبهة العدالة و التنمية ،لخضـــر بن خـلاف ،أمس، لإنصاف سكان بلدية زيغود يوسف بولاية  قسنطينة، مؤكدا أن مشروع 120 مسكن ترقوي
image

الدالية: ترقية حقوق المرأة في الجزائر مكسب لا رجعة فيه

شددت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، أمس، أن ترقية حقوق المرأة في الجزائر مكسب لا رجعة فيه، مؤكدة أن مكتسبات المرأة الجزائرية
image

ملك الاردن عبد الله الثاني يتوعد الارهابيين " الخوارج": وسيضرب بلا رحمة كما اشار وقال

هل هي رسالة مشفرة الى الدواعش ومن يدعمهم . اومجرد خيال  لا غير لمن  يفكر بان الاردن  هو من يكون البيت المدمر للمرحلة القادمة استنادا
قيم هذا المقال
0