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12/08/2018 15:41:00

الفريق العكسكري يحصد المرتبة الرابعة في الدورة الرابعة للألعاب العسكرية الدولية بروسيا


عرفت الدورة الرابعة للألعاب العسكرية الدولية التي جرت فعالياتها بروسيا  بالإضافة إلى سبعة دول أخرى، في الفترة الممتدة من 28 جويلية إلى 11 أوت 2018، حضورا مميزا للفريق العسكري  الجزائري خلال مشاركته للمرة الأولى في هذه المنافسة العالمية ذات المستوى العالي و التي عرفت حضور 32 بلدا  بـ189 فريقا شارك في ثمانية وعشرون تخصصا.

منتخبنا العسكري المكون من 47 رياضيا عسكريا تحصل على  المرتبة الخامسة حسب الفرق بتسعة عشرة نقطة في تخصص الفصائل المحمولة جوا بعد كل من روسيا صاحبة المرتبة الأولى بأربعة نقاط، الصين في المرتبة الثانية بثمانية نقاط، بيلاروسيا في المرتبة الثالثة بسبعة عشرة نقطة و إيران في المرتبة الرابعة بثمانية عشرة نقطة.

اختصاص الفصائل المحمولة جوا تضمن المنافسات التالية:

 - قفز الدقة بالمظلات.

- قيادة العربات القتالية ب.ت.ر 80.

- القفز بالمظلات متبوعا بمسير المغاوير لمسافة عشرة كيلومترات.

- شوط المقاتل على مسافة عشرة كيلومترات.

- سباق التوجيه.

- قيادة العربات القتالية ب.ت.ر 80 مع الرمي.

في ختام هذه الألعاب توج الفريق العسكري الجزائري بالجائزة الخاصة بالروح القتالية و روح الجماعة اعترافا بمسيرته المتميزة خلال مشاركته الأولى في هذه المنافسة الدولية.

   هذه النتائج الإيجابية والمشرفة جاءت لتؤكد الإنجازات المحققة خلال المنافسات العالمية العسكرية المختلفة وتبرز التطور الملحوظ لمستوى رياضيينا العسكريين على الساحة الرياضية العسكرية العالمية وذلك بفضل الدعم المستمر للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي.

 

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