انقطاع المياه الثلاثاء بـ4 بلديات بالعاصمة
أعلنت شركة المياه والتطهير “سيال” عن انقطاع للمياه بـ4 بلديات في العاصمة يوم الثلاثاء 14 أوت الحالي. بسبب ‘مال الصيانة التي ستقوم بها الشركة على مستوى قناة التوزيع الرئيسية بحي البدر في القبة. الإنقطاع سيكون ابتداء من الساعة السابعة صباحا إلى غاية السابعة مساء. البلديات المعنية هي: القبة، باش جراح، بوروبة وجسر قسنطينة.
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