وزارة الشؤون الدينية تعلن أن عيد الأضحى سيكون يوم الثلاثاء 21 أوت
أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في بيان لها اليوم الأحد، أن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الثلاثاء 21 أوت. وأوضحت الوزارة أن اليوم الأحد هو غرة ذي الحجة 1439 هجري الموافق لـ 12 أوت 2018، وأن وقوف الحجاج بعرفة سيكون يوم الاثنين التاسع من ذي الحجة الموافق لـ 20 أوت.
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