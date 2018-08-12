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12/08/2018 12:38:00

القبض على 3 متورطين في عملية السطو على مركز البريدي بإيليزي


أعلن، وكيل الجمهورية بولاية إيليزي، أن التحريات التي أجريت بخصوص قضية السطو على مركز بريدي بالدبداب بولاية إيليزي، كشفت تورط قابض البريد إضافة إلى شريكين له. وقال وكيل الجمهورية، في ندوة صحفية عقدها اليوم الاحد، أن التحقيق مع قابض البريد أدى إلى إعتراف الأخير بتدبير العملية رفقة شريكين له، حيث اختلسو ما قيمته 3.5 مليار سنتيم، مبرزا أنه وبعد تقديم المتهمين أمام قاضي التحقيق، أمر بإيداعهم الحبس المؤقت إلى غاية استكمال التحقيقات. وفي السياق، كشف ذات المتحدث، أن الفرقة القضائية للدرك الوطني تمكنت من استرجاع جزء من المبلغ الذي تم السطو عليه، وهي تعمل حاليا على استرجاع باقي المبلغ، الذي تم تحويله إلى حاسي مسعود حسب إعترافات القابض. وشدد وكيل الجمهورية، أن النيابة ستعمل على كشف المتورطين وتقديمهم إلى القضاء، كما ستحرص على التطبيق الصارم للقانون ضد مختلسي المال العام.

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