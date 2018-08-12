عليوي: إتحاد الفلاحين يرفض استيراد اللحوم





أكد الأمين العام للإتحاد العام للفلاحين الجزائريين ،محمد عليوي، أمس، أن الجزائر هي البلد الوحيد الذي لا يستورد الكباش، مشيرا أن الفدرالية الوطنية لمربي المواشي هي ستتحكم في الوضع، معلنا عن إحصاء 27 مليون رأس ماشية 4 أو 5 ملايين ستكون موجّهة لبيع الأضاحي تحسبا لعيد الأضحى المبارك. وأكّد عليوي خلال نزوله ضيفا على منتدى الشّعب، أنّ الفدرالية الوطنية لمربي المواشي هي ستتحكم في الوضع، وقال إنه تمّ تسجيل 110 نقطة بيع المواشي،وفيما ستختلف أسعار الكباش من كبش لآخر، مشيرا أنّه تمّ إحصاء 27 مليون رأس ماشية 4 أو 5 ملايين ستكون موجّهة لبيع الأضاحي تحسبا لعيد الأضحى المبارك. وحمل عليوي المواطنين مسؤولية ارتفاع أسعار المواشي أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدا بالقول:" هم من يلهبون الأسعار.. ومن ثمّ يشتكون من ارتفاع هذه الأسعار"، داعيا للتباطأ في شراء الأضحية على الأقل ثلاثة أيام قبيل العيد، وبذلك تنخفض الأسعار، مؤكّدا في ذات السياق أنّ الهدف من ذلك هو الحفاظ على جيوب المواطنين والموالين.

..مبادرة للسعودية من أجل بيع 50 ألف رأس من الأغنام لفائدة الحجاج الجزائريين

كشف الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أنه قد تم تقديم مبادرة للسعودية من أجل بيع 50 ألف رأس من الأغنام لفائدة الحجاج الجزائريين، وهذا بغية المساهمة في مرافقة الحجاج الجزائريين بالبقاع المقدسة الذين يبلغ عددهم حوالي 37 ألف حاج في السنوات الأخيرة، وقال إن الإتحاد وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة لن تتلق أي رد رسمي،قائلا إن مثل هذه الأمور تحكمها معاملات تجارية ما بين البلدين، موضحا:"الإتحاد بكل الإمكانيات يريد مرافقة الحجاج الميامين وهم في انتظار الرد سواء من لجنة الحج المكلفة والسلطات العمومية"، وأكد عليوي أنّه تمّ التحدّث عن استيراد اللّحوم من السودان، مضيفا في ذات السياق، أنّه يمنع استيراد اللحوم من فرنسا قائلا:” نحن رافضين لفرنسا بيها بلحمها”.

..المخازن مملوءة بالبطاطا..

قال محمد عليوي إنّ مخازن البطاطا هي مملوءة بشكل كبير، مؤكدا أن البطاطا الموجودة في المخازن مازالت مخزنة ولم يتم استخراجها بعد، مشيرا أن الفلاحين لحد الآن لم يقوموا بعد باقتلاع البطاطا بسبب نقص اليد العاملة، وكذا الإمكانيات كالآلات التي وصل سعرها 7 ملايير سنتيم.

..ارتفاع الأسعار في رمضان بسبب عدم توفر طاقة التخزين

أكد الأمين العام أنّه خلال شهر رمضان هذه السنة وقع خلل في الأسعار حيث لم تسجّل أيّ انخفاض وهذا لعدّة أسباب، وقال إن الأسعار لم تنخفض خلال شهر رمضان والإتحاد لم يستطع التحكم فيها بسبب نقص طاقة التخزين التي لم تكن متوفّرة.

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