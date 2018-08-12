الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
12/08/2018 12:33:00

عليوي: إتحاد الفلاحين يرفض استيراد اللحوم


أكد الأمين العام للإتحاد العام للفلاحين الجزائريين ،محمد عليوي، أمس، أن الجزائر هي البلد الوحيد الذي لا يستورد الكباش،  مشيرا أن الفدرالية الوطنية لمربي المواشي هي ستتحكم في الوضع، معلنا عن إحصاء 27 مليون رأس ماشية 4 أو 5 ملايين ستكون موجّهة لبيع الأضاحي تحسبا لعيد الأضحى المبارك. وأكّد عليوي خلال نزوله ضيفا على منتدى الشّعب، أنّ الفدرالية الوطنية لمربي المواشي هي ستتحكم في الوضع، وقال إنه تمّ تسجيل 110 نقطة بيع المواشي،وفيما ستختلف أسعار الكباش من كبش لآخر، مشيرا أنّه تمّ إحصاء 27 مليون رأس ماشية 4 أو 5 ملايين ستكون موجّهة لبيع الأضاحي تحسبا لعيد الأضحى المبارك. وحمل عليوي المواطنين مسؤولية ارتفاع أسعار المواشي أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدا بالقول:" هم من يلهبون الأسعار.. ومن ثمّ يشتكون من ارتفاع هذه الأسعار"، داعيا للتباطأ في شراء الأضحية على الأقل ثلاثة أيام قبيل العيد، وبذلك تنخفض الأسعار، مؤكّدا في ذات السياق أنّ الهدف من ذلك هو الحفاظ على جيوب المواطنين والموالين.

  • ..مبادرة للسعودية من أجل بيع 50 ألف رأس من الأغنام لفائدة الحجاج الجزائريين

كشف الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أنه قد تم تقديم مبادرة للسعودية من أجل بيع 50 ألف رأس من الأغنام لفائدة الحجاج الجزائريين، وهذا بغية  المساهمة في مرافقة الحجاج الجزائريين بالبقاع المقدسة الذين يبلغ عددهم حوالي 37 ألف حاج في السنوات الأخيرة، وقال إن الإتحاد وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة لن تتلق أي رد رسمي،قائلا إن مثل هذه الأمور تحكمها معاملات تجارية ما بين البلدين، موضحا:"الإتحاد بكل الإمكانيات يريد مرافقة الحجاج الميامين وهم في انتظار الرد سواء من لجنة الحج المكلفة والسلطات العمومية"، وأكد عليوي أنّه تمّ التحدّث عن استيراد اللّحوم من السودان، مضيفا في ذات السياق، أنّه يمنع استيراد اللحوم من فرنسا قائلا:” نحن رافضين لفرنسا بيها بلحمها”.

  • ..المخازن مملوءة بالبطاطا..

قال محمد عليوي إنّ  مخازن البطاطا هي مملوءة بشكل كبير، مؤكدا أن البطاطا الموجودة في المخازن مازالت مخزنة ولم يتم استخراجها بعد، مشيرا أن الفلاحين لحد الآن لم يقوموا بعد باقتلاع البطاطا بسبب نقص اليد العاملة، وكذا الإمكانيات كالآلات التي وصل سعرها 7 ملايير سنتيم.

  • ..ارتفاع الأسعار في رمضان بسبب عدم توفر طاقة التخزين

أكد الأمين العام أنّه خلال شهر رمضان هذه السنة وقع خلل في الأسعار حيث لم تسجّل أيّ انخفاض وهذا لعدّة أسباب، وقال إن الأسعار لم تنخفض خلال شهر رمضان والإتحاد لم يستطع التحكم فيها بسبب نقص طاقة التخزين التي لم تكن متوفّرة.

 

عدد القراءات 16 مرة | قراءات اليوم 16 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

وزارة الشؤون الدينية تعلن أن عيد الأضحى سيكون يوم الثلاثاء 21 أوت

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في بيان  لها اليوم الأحد، أن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الثلاثاء 21 أوت. وأوضحت الوزارة أن اليوم الأحد هو
image

القبض على 3 متورطين في عملية السطو على مركز البريدي بإيليزي

أعلن، وكيل الجمهورية بولاية إيليزي، أن التحريات التي أجريت بخصوص قضية السطو على مركز بريدي بالدبداب بولاية إيليزي، كشفت تورط قابض البريد إضافة إلى شريكين
image

عليوي: إتحاد الفلاحين يرفض استيراد اللحوم

أكد الأمين العام للإتحاد العام للفلاحين الجزائريين ،محمد عليوي، أمس، أن الجزائر هي البلد الوحيد الذي لا يستورد الكباش،  مشيرا أن الفدرالية الوطنية لمربي المواشي هي
image

لقاء أعمال "جزائري فرنسي" أكتوبر الداخل

 ·      ..تدشين مصنع "بيجو" نهاية 2018 أعلن رئيس غرفة التجارة الجزائرية الفرنسية في باريس ،قاسي آيت يعلي، عن لقاء مرتقب بين رجال أعمال جزائريين ونظرائهم الفرنسيين
image

إحباط محاولة تهريب (4,4) طن من المواد الغذائية بعين قزام

 أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 11 أوت 2018 بعين قزام ، محاولة تهريب (4,4) طن من المواد الغذائية كانت محملة على متن ثلاث (03) مركبات. في
image

ثلاثة (03) إرهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية بتمنراست

في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لجهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم ثلاثة (03) إرهابيين أنفسهم، صباح اليوم 12 أوت 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية
image

السلطات الجزائرية ترد على المنظمة الدولية للهجرة : ''عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين تجري طبقا للقانون الجزائري''

ردت  السلطات الجزائرية على الاتهامات المجهة لها  بخصوص عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم، مؤكدة  أن عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود تجري طبقا
image

الأفافاس ..''صنّاع القرار يفتحون باب التداول على السلطة بحجة مكافحة الفساد ''

 أدان الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الإشتراكية، محمد الحاج جيلاني، امس  “تمسك” النظام الحاكم في الجزائر، بسياسة الاستمرار في وهم تطور المؤسسات، وتجاهل الأزمة
image

الأفافاس ..''صنّاع القرار يفتحون باب التداول على السلطة بحجة مكافحة الفساد ''

 أدان الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الإشتراكية، محمد الحاج جيلاني، امس  “تمسك” النظام الحاكم في الجزائر، بسياسة الاستمرار في وهم تطور المؤسسات، وتجاهل الأزمة
image

ارهابي خطير سلطان ولد بادي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

سلّم الإرهابي الخطير المسمى "آبزو عيسى" المدعو "سلطان ولد بادي" نفسه، اليوم السبت 11 أوت 2018، إلى السلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته (01)
قيم هذا المقال
0