لقاء أعمال "جزائري فرنسي" أكتوبر الداخل





· ..تدشين مصنع "بيجو" نهاية 2018

أعلن رئيس غرفة التجارة الجزائرية الفرنسية في باريس ،قاسي آيت يعلي، عن لقاء مرتقب بين رجال أعمال جزائريين ونظرائهم الفرنسيين شهر أكتوبر المقبل بفرنسا لتقييم ملفات الشراكة، مؤكدا أن المباحثات سترتكز بين الجانبين حول مصنع علامة السيارات الفرنسية "بيجو" الذي سيفتح أبوابه نهاية السنة الجارية. وقال آيت يعلي في تصريح إعلامي إن معظم ملفات الشراكة التي كانت عالقة بين الجزائر وفرنسا عرفت طريقها إلى النور آخرها مشروع مصنع "بيجو" الذي سيفتح أبوابه للإنتاج نهاية السنة الجارية بطاقة إنتاجية تصل 100 ألف سيارة سنويا، مشددا على أن الشراكة الجزائرية الفرنسية ستكون وفق طرق جديدة خلال المرحلة المقبلة ولن تشمل فقط السوق الجزائرية وإنما تتعداها إلى السوق الإفريقية، من خلال إبرام عقود ثلاثية تكون فيها الجزائر المستثمر وفرنسا المرافق التكنولوجي وبلد إفريقي ثالث يتم إنجاز المشروع على مستواه، وهو ما قال رئيس غرفة التجارة الجزائرية الفرنسية إنه سيتم مباحثته خلال اللقاء الذي سيجمع رجال أعمال ومنظمات باترونا جزائريين وفرنسيين شهر أكتوبر المقبل. وقال المسؤول ذاته إنه سترتكز المباحثات بين الجانبين حول مصنع علامة السيارات الفرنسية بيجو الذي سيفتح أبوابه نهاية السنة الجارية، إضافة إلى التمهيد لدخول السوق الإفريقية عبر شراكة ثلاثية جزائرية فرنسية إفريقية. وسبق توقيع 4 اتفاقيات من إجمالي 20 مشروعا وضعت للنقاش خلال إجتماع جزائري -فرنسي شهر ديسمبر، وتتعلق بقطاعات السياحة والتجارة الإلكترونية والمناولة والفلاحة، وشدد نفس المتحدث وقتها أنه تم التركيز على تصدير المنتجات الجزائرية لباريس، كما تم بعث الشراكة الجزائرية الفرنسية للواجهة من جديد، وذلك وفق خطة استعجالية لدخول أيضا السوق الإفريقية، والتي تعتبر سوقا كبيرة ومغرية لجلب المستثمرين للجزائر، وانتقالهم خارجها أيضا.

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