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12/08/2018 11:07:00

إحباط محاولة تهريب (4,4) طن من المواد الغذائية بعين قزام


 أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 11 أوت 2018 بعين قزام ، محاولة تهريب (4,4) طن من المواد الغذائية كانت محملة على متن ثلاث (03) مركبات. في سياق متصل، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي ببرج بوعريريج/ن.ع.5، تاجر (01) مخدرات بحوزته (25) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم حجز (22) قنطار من التبغ و(450) وحدة من مختلف المشروبات بكل من بسكرة وورقلة/ن.ع.4من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (33) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، وذلك إثر عمليات متفرقة بكل من تلمسان وورقلة وعين قزام.

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