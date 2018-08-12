إحباط محاولة تهريب (4,4) طن من المواد الغذائية بعين قزام
أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 11 أوت 2018 بعين قزام ، محاولة تهريب (4,4) طن من المواد الغذائية كانت محملة على متن ثلاث (03) مركبات. في سياق متصل، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي ببرج بوعريريج/ن.ع.5، تاجر (01) مخدرات بحوزته (25) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم حجز (22) قنطار من التبغ و(450) وحدة من مختلف المشروبات بكل من بسكرة وورقلة/ن.ع.4. من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (33) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، وذلك إثر عمليات متفرقة بكل من تلمسان وورقلة وعين قزام.
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