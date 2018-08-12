

لقاء أعمال "جزائري فرنسي" أكتوبر الداخل · ..تدشين مصنع "بيجو" نهاية 2018 أعلن رئيس غرفة التجارة الجزائرية الفرنسية في باريس ،قاسي آيت يعلي، عن لقاء مرتقب بين رجال أعمال جزائريين ونظرائهم الفرنسيين



إحباط محاولة تهريب (4,4) طن من المواد الغذائية بعين قزام أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 11 أوت 2018 بعين قزام ، محاولة تهريب (4,4) طن من المواد الغذائية كانت محملة على متن ثلاث (03) مركبات. في



ثلاثة (03) إرهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية بتمنراست في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لجهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم ثلاثة (03) إرهابيين أنفسهم، صباح اليوم 12 أوت 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية



السلطات الجزائرية ترد على المنظمة الدولية للهجرة : ''عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين تجري طبقا للقانون الجزائري'' ردت السلطات الجزائرية على الاتهامات المجهة لها بخصوص عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم، مؤكدة أن عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود تجري طبقا



الأفافاس ..''صنّاع القرار يفتحون باب التداول على السلطة بحجة مكافحة الفساد '' أدان الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الإشتراكية، محمد الحاج جيلاني، امس “تمسك” النظام الحاكم في الجزائر، بسياسة الاستمرار في وهم تطور المؤسسات، وتجاهل الأزمة



الأفافاس ..''صنّاع القرار يفتحون باب التداول على السلطة بحجة مكافحة الفساد '' أدان الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الإشتراكية، محمد الحاج جيلاني، امس “تمسك” النظام الحاكم في الجزائر، بسياسة الاستمرار في وهم تطور المؤسسات، وتجاهل الأزمة



ارهابي خطير سلطان ولد بادي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست سلّم الإرهابي الخطير المسمى "آبزو عيسى" المدعو "سلطان ولد بادي" نفسه، اليوم السبت 11 أوت 2018، إلى السلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته (01)



إحباط هجوم إرهابي على كنيسة قرب القاهرة ومقتل المنفذ أحبطت قوات الأمن المصرية هجوما انتحاريا، اليوم السبت، بالقرب من كنيسة العذراء بشبر الخيمة، وقتلت منفذ الهجوم، وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المهاجم كان يرتدي حزاما



الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ,تلتقى سفير المملكة المتحدة البريطانية بالجزائر قصد تعزيز سبل الشراكة بمبادرة من الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية , التقى سفير المملكة المتحدة البريطانية بالجزائر . باري روبير لورين اول امس من تاريخ 08 اوت 8800 التقى