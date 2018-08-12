ثلاثة (03) إرهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية بتمنراست





في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لجهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم ثلاثة (03) إرهابيين أنفسهم، صباح اليوم 12 أوت 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بكل من:

1- "برزقي أحمد"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009؛

2- "سيود حمزة"، المدعو"أبو يوسف"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014؛

3- "زواويد مصطفى"، المدعو"أبو عبد الرحمان"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014.

العملية مكنت أيضا من استرجاع ثلاثة (03) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وثلاثة (03) مخازن ذخيرة مملوءة.

تعكس هذه النتائج النوعية مرة أخرى نجاعة الاستراتيجية المتبناة من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي من خلال مختلف المساعي والمبادرات قصد اجتثاث ظاهرة الإرهاب من بلادنا.

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