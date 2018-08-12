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12/08/2018 10:38:00

السلطات الجزائرية ترد على المنظمة الدولية للهجرة : ''عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين تجري طبقا للقانون الجزائري''


ردت  السلطات الجزائرية على الاتهامات المجهة لها  بخصوص عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم، مؤكدة  أن عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود تجري طبقا للقانون الجزائري والالتزامات الدولية للجزائر وفي ظل الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وكرامة الأشخاص المعنيين. وردت على الانتقادات بالتأكيد على أن هذه العمليات تتم بموافقة مسبقة من سلطات البلدان المعنية التي تقوم بتحديد هوية المعنيين وإصدار جوازات مرور قنصلية لهم وبمشاركة متطوعي الهلال الأحمر الجزائري وأفراد الحماية المدنية موضحا أن إيواء المهاجرين المرحلين يتم في ظروف لائقة بمراكز استقبال مجهزة خصيصا لهذا الغرض و نقلهم إلى مدينة تمنراست تخصص له حافلات مزودة بكل وسائل الراحة هذا بعد أن عادت المنظمة الدولية للهجرة، لتوجيه اتهامات للجزائر بخصوص عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم، وقالت المنظمة، أنها أنقذت نحو 128 مهاجرا من غرب إفريقيا من بينهم نساء وأطفال كانوا في صحراء “اساماكا” بالقرب من الحدود الجزائرية، وذكرت المنظمة أن المرحلين وصلوا منتصف الأسبوع في شمال النيجر. وجاء هذا التصريح بعد إعلان السلطات الجزائرية استئناف عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة وأوضحت المنظمة الدولية، أن فرق الإغاثة أنقذت “128 مهاجراً بينهم 8 نساء و 14 طفلاً في الصحراء في أساماكا”، وهي منطقة نيجيرية متاخمة للجزائر، وذكرت في بيانها، أن المهاجرين تنقلوا سيرا على الأقدام من نقطة الصفر على الحدود مع الجزائر، قبل أن تعثر عليهم فرق الإغاثة التي قدمت لهم الرعاية الأولية اللازمةوأضافت بان أكثر من 100 شخص قبلوا هذه المساعدة وتم نقلهم إلى مركز العبور بمنطقة “ارليت” بالنيجر يوم الأربعاء 8 أوت، فيما وصل 8 آخرون بمفردهم إلى المركز العبور، بينما قرر 6 مهاجرين العودة مجددا إلى الحدود الجزائرية في محاولة ثانية للعبور إلى التراب الجزائري، وقالت أن المهاجرون ينتمون إلى 11 جنسية افريقية، من نيجيريا وساحل العاج ومالي وغامبيا وليبيريا والكامرون والسنغال وغينيا بساووليست المرة الأولى التي تتعرض الجزائر لانتقادات بشان عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة الذين يدخلون التراب الجزائري بطرق غير شرعية، حيث دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في ماي الماضي، الجزائر إلى وقف عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة بشكل جماعي إلى بلدانهم الأصلية دون تقييم فرديردت الجزائر رسميا على تلك الانتقادات، وأكدت بان التصريحات الصادرة عن مسؤولين في الأمم المتحدة تستند إلى مجرد ادعاءات جزئية غير دقيقة و غير مؤكدة و منقولة بصيغة الشرط تشكل خرقا خطيرا للحقيقة وإخلالا جسميا بواجب الدقة والحذر والموضوعية الذي يجب أن يتقيد به في كل الظروف مكتب حقوق الإنسان خاصة لما يتعلق الأمر بقضايا حساسة كثيرا ومعقدة جداواستأنفت الجزائر عملية ترحيل المهاجرين الأفارقة النيجريين ابتداء من الفاتح أوت، وقالت الخارجية حينها أنه “بهدف التصدي الجيد لظاهرة الهجرة غير الشرعية ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر قررت السلطات الجزائرية بالتنسيق مع نظيرتها النيجيرية استئناف عمليات ترحيل الرعايا النيجيريين المقيمين في الجزائر بطريقة غير شرعية”. وتتهم السلطات الجزائرية، عصابات إجرامية بالمتاجرة بالأطفال ونقلهم إلى الجزائر لإجبارهم على العمل في التسول، مؤكدا جني هذه العصابات لأموال طائلة. وكشف حسان قسيمي، المدير المكلف بالهجرة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن تم العثور بحوزة مهاجر نيجري حين تم توقيفه منذ 6 أشهر في عين صالح على مبلغ 360 مليون سنتيم، مصدرها من التسول. وبحسب ذات المسؤول فإن الأموال يتم استثمارها من طرف العصابات الإجراميةكما كشف قسيمي توفر معلومات دقيقة أكدتها أيضا منظمات إفريقية تشير إلى أن “الأطفال يباعون في كل من نيامي، اغاديس، اساماكا وارليت في النيجر، ويأتون بهم إلى الجزائر ويمسون بسلامتهم ويستغلونهم في ظروف غير إنسانية من 8 صباحا إلى 10 ليلا”، كاشفا عن ترحيل الجزائر أزيد من 17 ألف طفل وامرأة كانوا يستغلون في التسول وتم معالجتهم صحيا ونفسيا وترحيلهم إلى بلدهم الأصلي.

 

ع-رتيبة

 

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