الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
12/08/2018 10:16:00

الأفافاس ..''صنّاع القرار يفتحون باب التداول على السلطة بحجة مكافحة الفساد ''


 أدان الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الإشتراكية، محمد الحاج جيلاني، امس  “تمسك” النظام الحاكم في الجزائر، بسياسة الاستمرار في وهم تطور المؤسسات، وتجاهل الأزمة التي تمر بها البلاد. وقال محمد حاج جيلاني، خلال تنشيطه للقاء شعبي ببلدية ذراع الميزان بولاية تيزي وزو، ضمن الإحتفال بالذكرى الـ62 لانعقاد مؤتمر الصومام. “مع كل اصطفاف لأجنحة السلطة، في ظل الصراعات الداخلية الذي يشهدها النظام السلطوي ‎الذي أفلس البلاد لصالح الأوليغارشية “المافيا”، يتم صياغة اقتراحات، بشكل مصطنع وتقديمها كحل للأزمة “. منتقدا “سياسة النظام الذي يفتح الباب أمام التداول على السلطة تحت شعارات مكافحة الفساد”. سياسة يؤكد ذات المتحدث وعي جبهة القوى الاشتراكية بها منذ الاستقلال، قائلا : “عرفنا منذ فترة طويلة، أن الفساد في بلادنا تطوّر مع تطور النظام السياسي والاجتماعي الاقتصادي غير الديمقراطي منذ الاستقلال و شدّد حاج جيلاني، بأن التحدي الذي يواجه الجزائريين اليوم، هو بناء دولة القانون من خلال الدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية الاقتصادية و الحقوق الثقافية و وحقوق الاحتجاج ، والمسيرة السلمية وإنشاء الجمعيات واحترام الحريات الفردية والجماعية” . كما جدّد ذات المتحدث الدعوة لبناء توافق وطني، مؤكدا بأن الأفافاس مقتنع بأن لا توافق وطني دون الإجماع الشعبي، الذي لن يكون بدون تمكين الشعب من ممارسة سيادته”. و على الصعيد الاجتماعي و الاقتصادي حذر حاج جيلاني قائلا أنه "رغم  ارتفاع أسعار النفط إلا أن المؤشرات الاقتصادية لا تزال تنذر بالخطر"، مرجعا  الأمر "لغياب الاستراتيجيات". و أردف يقول أن "التمويل غير التقليدي الذي يعبر عن السياسة الليبرالية التي  ينتهجها البلد يتمخض عنه التضخم و التراجع الكبير لقيمة العملة الوطنية و هو  الأمر الذي يؤثر سلبا على الوضع الاجتماعي الذي يعد الهدف الأساسي لبيان  الفاتح نوفمبر و أرضية الصومام".

 

عدد القراءات 25 مرة | قراءات اليوم 25 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

لقاء أعمال "جزائري فرنسي" أكتوبر الداخل

 ·      ..تدشين مصنع "بيجو" نهاية 2018 أعلن رئيس غرفة التجارة الجزائرية الفرنسية في باريس ،قاسي آيت يعلي، عن لقاء مرتقب بين رجال أعمال جزائريين ونظرائهم الفرنسيين
image

إحباط محاولة تهريب (4,4) طن من المواد الغذائية بعين قزام

 أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 11 أوت 2018 بعين قزام ، محاولة تهريب (4,4) طن من المواد الغذائية كانت محملة على متن ثلاث (03) مركبات. في
image

ثلاثة (03) إرهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية بتمنراست

في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لجهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم ثلاثة (03) إرهابيين أنفسهم، صباح اليوم 12 أوت 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية
image

السلطات الجزائرية ترد على المنظمة الدولية للهجرة : ''عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين تجري طبقا للقانون الجزائري''

ردت  السلطات الجزائرية على الاتهامات المجهة لها  بخصوص عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم، مؤكدة  أن عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود تجري طبقا
image

الأفافاس ..''صنّاع القرار يفتحون باب التداول على السلطة بحجة مكافحة الفساد ''

 أدان الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الإشتراكية، محمد الحاج جيلاني، امس  “تمسك” النظام الحاكم في الجزائر، بسياسة الاستمرار في وهم تطور المؤسسات، وتجاهل الأزمة
image

الأفافاس ..''صنّاع القرار يفتحون باب التداول على السلطة بحجة مكافحة الفساد ''

 أدان الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الإشتراكية، محمد الحاج جيلاني، امس  “تمسك” النظام الحاكم في الجزائر، بسياسة الاستمرار في وهم تطور المؤسسات، وتجاهل الأزمة
image

ارهابي خطير سلطان ولد بادي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

سلّم الإرهابي الخطير المسمى "آبزو عيسى" المدعو "سلطان ولد بادي" نفسه، اليوم السبت 11 أوت 2018، إلى السلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته (01)
image

إحباط هجوم إرهابي على كنيسة قرب القاهرة ومقتل المنفذ

أحبطت قوات الأمن المصرية هجوما انتحاريا، اليوم السبت، بالقرب من كنيسة العذراء بشبر الخيمة، وقتلت منفذ الهجوم،  وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المهاجم كان يرتدي حزاما
image

الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ,تلتقى سفير المملكة المتحدة البريطانية بالجزائر قصد تعزيز سبل الشراكة

بمبادرة من الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية , التقى سفير المملكة المتحدة البريطانية  بالجزائر . باري روبير لورين اول امس من تاريخ  08 اوت 8800  التقى
image

طاهر ميسوم يترشح لرئاسيات 2019

 أعلن النائب السابق بالمجلس الشعبي الوطني الطاهر ميسوم المعروف”بسبسيفيك” اليوم السبت، عن ترشحه رسمياً للإنتخابات الرئاسية لخوض غمار رئسيات 2019.   ويعتبر بذلك المترشح الأول الذي يعلن
قيم هذا المقال
0