ارهابي خطير سلطان ولد بادي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست





سلّم الإرهابي الخطير المسمى "آبزو عيسى" المدعو "سلطان ولد بادي" نفسه، اليوم السبت 11 أوت 2018، إلى السلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته (01) بندقية رشاشة من نوع FM ومخزن (01) ذخيرة مملوء و(01) مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و 250 طلقة من مختلف العيارات. الإرهابي كان قد التحق بالجماعات الارهابية الناشطة بمنطقة الساحل سنة 2006 و يعد من أبرز مسؤوليها.

تأتي هذه العملية لتعزز حصيلة النتائج الإيجابية المحققة في إطار مكافحة الإرهاب، كما تشهد على نجاعة مختلف المساعي الهادفة إلى القضاء على ظاهرة الإرهاب في بلادنا.

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