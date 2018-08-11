الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ,تلتقى سفير المملكة المتحدة البريطانية بالجزائر قصد تعزيز سبل الشراكة





بمبادرة من الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية , التقى سفير المملكة المتحدة البريطانية بالجزائر . باري روبير لورين اول امس من تاريخ 08 اوت 8800 التقى مع تعداد يقارب عن عشرين شركة جزائرية ناشئة ناشطة في مختلف القطاعات منها الرقمنة, البناء واألشغال العمومية , البيئة, النسيج, وكذا االتصال. , اللقاء سجل مشاركة محمد علي دياحي- مدير مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي في الجزائر وحسب المعلومات التي هي بحوزتنا ان اللقاء كان يهدف اساسا الى تحديد فرص الشراكة والتعاون بين منظومتين من المؤسسات الناشئة الجزائرية ونظيرتها البريطانية. من جهته ثمن سفير المملكة المتحدة البريطانية بالجزائر و مدير مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي بالجزائر هذه المبادرة التي تستحق التشجيع والتنويه وفي ذات الوقت يعد اجتماع هاته مجموعة المتمثلة في المؤسسات الناشئة في الجزائر و السفير البريطاني و كذا مكتب منظمة العمل الدولية للبلدان المغاربية بالجزائر دليل على النجاح القوي للمبادرة والنتائج المحقق على الطاولة المستديرة, منتظرين ما سيسفر عنه القريب القادم بخلق فرص للتعاون والشراكة ,الشيء الذي من شأنه يرمي الى تعزيز الروابط التاريخية بين الجزائر والمملكة المتحدة البريطانية . واستنادا لذات المصادر قد جرى حوار مثمر, نتج عنه ضرورة تسطير برنامج ثري للتعاون والتبادل, باإلضافة الى أنه اثناء هذه الحوارات أعلنت سعيدة نغزة- عن تنظيم منتدى رقمي متوسطي, وذلك بالجزائر العاصمة في شهر أكتوبر. سعادة سفير المملكة البريطانية المتحدة بالجزائر, وكذا مدير مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي بالجزائر شجعوا بدورهم تنظيم تظاهرات, ولقاءات أخرى مثمرة من هذا النوع.

عدد القراءات 24 مرة | قراءات اليوم 24 مرة