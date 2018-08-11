طاهر ميسوم يترشح لرئاسيات 2019
أعلن النائب السابق بالمجلس الشعبي الوطني الطاهر ميسوم المعروف”بسبسيفيك” اليوم السبت، عن ترشحه رسمياً للإنتخابات الرئاسية لخوض غمار رئسيات 2019.
ويعتبر بذلك المترشح الأول الذي يعلن عن ترشحه للإنتخابات الرئاسية القادمة.
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