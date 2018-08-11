تقديم صرف معاشات المتقاعدين بمناسبة العيد
أعلنت والضمان الاجتماعي تقديم تاريخ صب أجور المستفيدين من منح ومعاشات التقاعد تحسبا لحلول عيد الأضحى. وأفاد بيان للوزارة أنه سيتم دفع المعاشات عبر مختلف آليات صرف المعاشات سواء بالنسبة للحسابات البريدية أو الحسابات البنكية وفق التواريخ التالية:
- – يوم 14 أوت 2018 بالنسبة للمتقاعدين الذين كانوا يتقاضون معاشاتهم يومي 20و22 من كل شهر.
- – يوم 15 أوت2018 بالنسبة للمتقاعدين الذين كانوا يتقاضون معاشاتهم يومي 24 و26 من كل شهر.
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