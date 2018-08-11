كشف وتدمير مخبأ للإرهابين بعين الدفلى





كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 10 أوت 2018، في عملية بحث وتفتيش بعين الدفلى ، مخبأ (01) للجماعات الإرهابية يحوي بندقية (01) نصف آلية من نوع سيمونوف ومسدس (01) آلي ومولد (01) كهربائي وتجهيزات إعلام آلي ووسائل اتصال بالإضافة إلى مواد غذائية وأغراض أخرى.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، حجز حراس السواحل بالغزوات/ن.ع.2، (36.6) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببسكرة ، مهربا (01) وحجزت شاحنة (01) محملة بـ(5460) وحدة من مختلف المشروبات. من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من تلمسان والنعامة وغرداية، (15) مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة.

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