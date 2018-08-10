الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
10/08/2018 18:49:00

قريبا بطاقة اليكترونية جديدة تحل محل بطاقة الشفاء قد تكون الاكثر تكفلا ؟


أعلن المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء حسان تيجاني هدام عن اعداد مشروع وضع بطاقية طبية الكترونية من أجل التكفل الأحسن بالمؤمنين اجتماعيا في مجال الخدمات. قال هذا  في حوار اجرته معه وكالة الانباء  الجزائرية  حيث أكد هدام قائلا "يجري حاليا الاعداد لتطوير حل  يستعمل البطاقة الطبية الالكترونية من طرف الصندوق الوطني للتأمينات  الاجتماعية من أجل ضمان مراقبة طبية في الوقت المناسب على مستوى الهيئة  التابعة للصندوق بهدف ضمان تكفل أفضل بالمؤمنين اجتماعيا و الحصول على قاعدة  واحدة للمعطيات و الوصفات الطبية".و ستسمح هذه البطاقية الطبية الالكترونية أيضا ب "مقروئية أحسن"  لاسيما في مجال استهلاك الأدوية و الخدمات الأخرى و بالتالي " تحكم أفضل في  التكاليف" على حد قوله.

عدد القراءات 41 مرة | قراءات اليوم 41 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

قريبا بطاقة اليكترونية جديدة تحل محل بطاقة الشفاء قد تكون الاكثر تكفلا ؟

أعلن المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء حسان تيجاني هدام عن اعداد مشروع وضع بطاقية طبية الكترونية من أجل التكفل الأحسن بالمؤمنين اجتماعيا
image

اول عربية فلسطنية مسلمة تدخل الكونغرس الأمريكي انها "رشيدة طليب " فمن تكون ؟

ضمنت الأمريكية من أصول فلسطينية، رشيدة طليب، مقعدا داخل الكونغرس، بعد فوزها في الانتخابات التمهيدية، للحزب الديمقراطي اول أمس الأربعاء في مدينة ديترويت وذلك لعدم
image

رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة : يعزي عائلة المجاهد محمد الصالح يحياوي

بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تعزية إلى عائلة المجاهد محمد الصالح يحياوي، الذي وفته المنية اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 81 سنة. وقال الرئيس ”
image

صدام بين المسلمين والحكومة لمنع هدم مسجد في غرب الصين

بدأ مئات المسلمين في مواجهة مع السلطات الصينية لمنع هدم مسجد في مدينة غربي البلاد.وقال مسؤولون صينيون إن مسجد فويكو الكبير في إقليم نينغشيا لم
image

تدمير مخبأين للإرهابيين بعين الدفلى

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس، بعين الدفلى مخبأين للجماعات الإرهابية. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، تمكنت مفرزة
image

ميلة: وكالة سياحية وهمية تسلب 100 راغب بالحج 6 ملايير سنتيم

تم كشف وكالة سياحية وهمية ببلدية وادي النجاء (غرب ميلة) تورط القائمون عليها في الاحتيال على عدد كبير من الأشخاص الذين  اعتمدوا عليها  من الراغبين
image

في إطار التبادلات الثقافية بين مختلف مدن البلاد: الصناعة التقليدية للجنوب في ضيافة وهران

تستضيف ولاية وهران الصناعة التقليدية لمناطق جنوب الوطن في إطار الطبعة الجديدة لأيام الجنوب الثقافية المنتظمة إلى غاية 15 أوت الجاري بمبادرة للديوان الوطني للثقافة
image

الخاص بالوزيرات المكلفات بشؤون المرأة بالمغرب العربي: الدالية تشارك في أشغال الملتقى الوزاري المغاربي الأول بتونس

تشارك غنية الدالية، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بتونس يومي 10 و 11 أوت الجاري، في أشغال كل من الملتقى الوزاري المغاربي الأول للوزيرات
image

توفي عن عمر يناهز 81 سنة إثر مرض عضال: الرئيس بوتفليقة يعزي أسرة المجاهد الراحل محمد الصالح

أعرب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، اليوم،  في برقية عن تعازيه الخالصة لأسرة المجاهد المرحوم محمد الصالح يحياوي الذي توفي عن عمر ناهز 81
image

بلدية الجزائر الوسطى : زبائن يشكون تماطل و تهاون اتصالات الجزائر

عبر مواطن يقطن بقلب العاصمة تحديدا ببلدية الجزائر الوسطى عن سخطه العميق وتذمره الشديد من مكتب اتصالات الجزائر بعدما اسقوه من كأس مرارة البيروقراطية مالم
قيم هذا المقال
0