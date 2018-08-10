قريبا بطاقة اليكترونية جديدة تحل محل بطاقة الشفاء قد تكون الاكثر تكفلا ؟
أعلن المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء حسان تيجاني هدام عن اعداد مشروع وضع بطاقية طبية الكترونية من أجل التكفل الأحسن بالمؤمنين اجتماعيا في مجال الخدمات. قال هذا في حوار اجرته معه وكالة الانباء الجزائرية حيث أكد هدام قائلا "يجري حاليا الاعداد لتطوير حل يستعمل البطاقة الطبية الالكترونية من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية من أجل ضمان مراقبة طبية في الوقت المناسب على مستوى الهيئة التابعة للصندوق بهدف ضمان تكفل أفضل بالمؤمنين اجتماعيا و الحصول على قاعدة واحدة للمعطيات و الوصفات الطبية".و ستسمح هذه البطاقية الطبية الالكترونية أيضا ب "مقروئية أحسن" لاسيما في مجال استهلاك الأدوية و الخدمات الأخرى و بالتالي " تحكم أفضل في التكاليف" على حد قوله.
عدد القراءات 41 مرة | قراءات اليوم 41 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك