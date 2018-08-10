

قريبا بطاقة اليكترونية جديدة تحل محل بطاقة الشفاء قد تكون الاكثر تكفلا ؟ أعلن المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء حسان تيجاني هدام عن اعداد مشروع وضع بطاقية طبية الكترونية من أجل التكفل الأحسن بالمؤمنين اجتماعيا



اول عربية فلسطنية مسلمة تدخل الكونغرس الأمريكي انها "رشيدة طليب " فمن تكون ؟ ضمنت الأمريكية من أصول فلسطينية، رشيدة طليب، مقعدا داخل الكونغرس، بعد فوزها في الانتخابات التمهيدية، للحزب الديمقراطي اول أمس الأربعاء في مدينة ديترويت وذلك لعدم



رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة : يعزي عائلة المجاهد محمد الصالح يحياوي بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تعزية إلى عائلة المجاهد محمد الصالح يحياوي، الذي وفته المنية اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 81 سنة. وقال الرئيس ”



صدام بين المسلمين والحكومة لمنع هدم مسجد في غرب الصين بدأ مئات المسلمين في مواجهة مع السلطات الصينية لمنع هدم مسجد في مدينة غربي البلاد.وقال مسؤولون صينيون إن مسجد فويكو الكبير في إقليم نينغشيا لم



تدمير مخبأين للإرهابيين بعين الدفلى كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس، بعين الدفلى مخبأين للجماعات الإرهابية. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، تمكنت مفرزة



ميلة: وكالة سياحية وهمية تسلب 100 راغب بالحج 6 ملايير سنتيم تم كشف وكالة سياحية وهمية ببلدية وادي النجاء (غرب ميلة) تورط القائمون عليها في الاحتيال على عدد كبير من الأشخاص الذين اعتمدوا عليها من الراغبين



في إطار التبادلات الثقافية بين مختلف مدن البلاد: الصناعة التقليدية للجنوب في ضيافة وهران تستضيف ولاية وهران الصناعة التقليدية لمناطق جنوب الوطن في إطار الطبعة الجديدة لأيام الجنوب الثقافية المنتظمة إلى غاية 15 أوت الجاري بمبادرة للديوان الوطني للثقافة



الخاص بالوزيرات المكلفات بشؤون المرأة بالمغرب العربي: الدالية تشارك في أشغال الملتقى الوزاري المغاربي الأول بتونس تشارك غنية الدالية، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بتونس يومي 10 و 11 أوت الجاري، في أشغال كل من الملتقى الوزاري المغاربي الأول للوزيرات



توفي عن عمر يناهز 81 سنة إثر مرض عضال: الرئيس بوتفليقة يعزي أسرة المجاهد الراحل محمد الصالح أعرب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، اليوم، في برقية عن تعازيه الخالصة لأسرة المجاهد المرحوم محمد الصالح يحياوي الذي توفي عن عمر ناهز 81