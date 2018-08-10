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10/08/2018 15:56:00

صدام بين المسلمين والحكومة لمنع هدم مسجد في غرب الصين


بدأ مئات المسلمين في مواجهة مع السلطات الصينية لمنع هدم مسجد في مدينة غربي البلاد.وقال مسؤولون صينيون إن مسجد فويكو الكبير في إقليم نينغشيا لم يحصل على الموافقات الرسمية الصحيحة اللازمة لبنائه.بيد أن المصلين في المسجد رفضوا التراجع عن موقفهم، وقال أحد السكان "لن ندع الحكومة تمس المسجد".وتضم الصين نحو 23 مليون مسلم، وظلت الديانة الإسلامية تحتل مكانة بارزة في إقليم نينغشيا لقرون.وتقول جماعات حقوقية إن ثمة تصرفات عدائية متزايدة من قبل السلطات الرسمية نحو المسلمين في الصين.

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