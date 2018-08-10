

صدام بين المسلمين والحكومة لمنع هدم مسجد في غرب الصين بدأ مئات المسلمين في مواجهة مع السلطات الصينية لمنع هدم مسجد في مدينة غربي البلاد.وقال مسؤولون صينيون إن مسجد فويكو الكبير في إقليم نينغشيا لم



تدمير مخبأين للإرهابيين بعين الدفلى كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس، بعين الدفلى مخبأين للجماعات الإرهابية. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، تمكنت مفرزة



ميلة: وكالة سياحية وهمية تسلب 100 راغب بالحج 6 ملايير سنتيم تم كشف وكالة سياحية وهمية ببلدية وادي النجاء (غرب ميلة) تورط القائمون عليها في الاحتيال على عدد كبير من الأشخاص الذين اعتمدوا عليها من الراغبين



في إطار التبادلات الثقافية بين مختلف مدن البلاد: الصناعة التقليدية للجنوب في ضيافة وهران تستضيف ولاية وهران الصناعة التقليدية لمناطق جنوب الوطن في إطار الطبعة الجديدة لأيام الجنوب الثقافية المنتظمة إلى غاية 15 أوت الجاري بمبادرة للديوان الوطني للثقافة



الخاص بالوزيرات المكلفات بشؤون المرأة بالمغرب العربي: الدالية تشارك في أشغال الملتقى الوزاري المغاربي الأول بتونس تشارك غنية الدالية، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بتونس يومي 10 و 11 أوت الجاري، في أشغال كل من الملتقى الوزاري المغاربي الأول للوزيرات



توفي عن عمر يناهز 81 سنة إثر مرض عضال: الرئيس بوتفليقة يعزي أسرة المجاهد الراحل محمد الصالح أعرب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، اليوم، في برقية عن تعازيه الخالصة لأسرة المجاهد المرحوم محمد الصالح يحياوي الذي توفي عن عمر ناهز 81



بلدية الجزائر الوسطى : زبائن يشكون تماطل و تهاون اتصالات الجزائر عبر مواطن يقطن بقلب العاصمة تحديدا ببلدية الجزائر الوسطى عن سخطه العميق وتذمره الشديد من مكتب اتصالات الجزائر بعدما اسقوه من كأس مرارة البيروقراطية مالم



الجيش الوطني الشعبي يواصل تدخلاته على إثر التقلبات الجوية بعين قزام مواصلة لعمليات التدخل التي تقوم بها وحدات الجيش الوطني الشعبي بعين قزام بتمنراست بإقليم الناحية العسكرية السادسة لاحتواء الوضع بعد التقلبات الجوية والفيضانات التي شهدتها المنطقة،



القاء القبض على ارهابيين ببرج باجي مختار "مبحوث عنهما" تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 08 أوت 2018، في عملية نوعية قرب الشريط الحدودي الجنوبي للبلاد ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، من