تدمير مخبأين للإرهابيين بعين الدفلى





كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس، بعين الدفلى مخبأين للجماعات الإرهابية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بإن أمناس، من ضبط مبلغ مالي بقيمة (28880000) دينار جزائري تم الاستيلاء عليه من مركز بريد مدينة الدبداب الأسبوع الفارط. للإشارة، فإن التحقيق لا يزال جاري قصد الوقوف على جميع حيثيات هذه العملية الإجرامية واسترجاع باقي المبلغ.

وبكل من الوادي وبسكرة أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ثلاثة مهربين وضبطت ثلاث شاحنات و(64) قنطار من مادة التبغ، في حين أوقفت مفارز أخرى بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، ثمانية مهربين وضبطت أربع مركبات رباعية الدفع و(3,779) أطنان من المواد الغذائية ومعدات التنقيب عن الذهب.

من جهة أخرى، أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف، محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ(11379) لتر، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من وهران وتلمسان، تاجري (02) مخدرات وضبطت (07,7) كيلوغرام من الكيف المعالج. كما تم توقيف (13) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من سعيدة والنعامة والأغواط.

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