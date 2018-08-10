الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
10/08/2018 14:47:00

ميلة: وكالة سياحية وهمية تسلب 100 راغب بالحج 6 ملايير سنتيم


تم كشف وكالة سياحية وهمية ببلدية وادي النجاء (غرب ميلة) تورط القائمون عليها في الاحتيال على عدد كبير من الأشخاص الذين  اعتمدوا عليها  من الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا الموسم.

وأوضحت مصالح أمن الولاية أن "المتورطين في القضية وهم رجل وامرأتان تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة أمام محكمة ميلة بتهمة النصب والاحتيال على الأشخاص"  عن طريق وكالة سياحية وهمية ببلدية وادي النجاء على أساس أنها فرع لوكالة مقرها الأصلي بولاية جيجل, مبرزا بأن الضحايا وهم من الراغبين في أداء مناسك  الحج قاموا بتسليم الوكالة الوهمية جوازات سفرهم والمبالغ المالية المطلوبة مقابل الخدمات، من جهتها وبعد تأسيسها كطرف مدني في القضية, صرحت مديرية السياحة لولاية ميلة "عدد الجوازات التي استلمتها هذه الوكالة الوهمية الـ100 جوازا" مضيفة بأنه "وفقا لما ورد في جلسة تقديم المتورطين في القضية أمام النيابة  فقد تم حجز 6 جوازات سفر كانت بحوزتهم كما تم حجز مبلغ مالي يفوق 04 مليون دج".

 وأشارت مصالح مديرية السياحة بأن هذه الوكالة الوهمية كانت تعمل تحت غطاء مكتب أعمال مقره ببلدية وادي النجاء وأن أعوان المديرية المحلية للسياحة تمكنوا من كشف ممارسة هذا المكتب لمهام الوكالة السياحية لمرتين متتاليتين شهري مارس وابريل المنقضيان ما استدعى- يضيف المصدر- إعداد ملف لمتابعة القائمين عليه قضائيا لكون هذا النشاط يخص الوكالات السياحية المعتمدة فقط.

عدد القراءات 10 مرة | قراءات اليوم 10 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

ميلة: وكالة سياحية وهمية تسلب 100 راغب بالحج 6 ملايير سنتيم

تم كشف وكالة سياحية وهمية ببلدية وادي النجاء (غرب ميلة) تورط القائمون عليها في الاحتيال على عدد كبير من الأشخاص الذين  اعتمدوا عليها  من الراغبين
image

في إطار التبادلات الثقافية بين مختلف مدن البلاد: الصناعة التقليدية للجنوب في ضيافة وهران

تستضيف ولاية وهران الصناعة التقليدية لمناطق جنوب الوطن في إطار الطبعة الجديدة لأيام الجنوب الثقافية المنتظمة إلى غاية 15 أوت الجاري بمبادرة للديوان الوطني للثقافة
image

الخاص بالوزيرات المكلفات بشؤون المرأة بالمغرب العربي: الدالية تشارك في أشغال الملتقى الوزاري المغاربي الأول بتونس

تشارك غنية الدالية، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بتونس يومي 10 و 11 أوت الجاري، في أشغال كل من الملتقى الوزاري المغاربي الأول للوزيرات
image

توفي عن عمر يناهز 81 سنة إثر مرض عضال: الرئيس بوتفليقة يعزي أسرة المجاهد الراحل محمد الصالح

أعرب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، اليوم،  في برقية عن تعازيه الخالصة لأسرة المجاهد المرحوم محمد الصالح يحياوي الذي توفي عن عمر ناهز 81
image

بلدية الجزائر الوسطى : زبائن يشكون تماطل و تهاون اتصالات الجزائر

عبر مواطن يقطن بقلب العاصمة تحديدا ببلدية الجزائر الوسطى عن سخطه العميق وتذمره الشديد من مكتب اتصالات الجزائر بعدما اسقوه من كأس مرارة البيروقراطية مالم
image

الجيش الوطني الشعبي يواصل تدخلاته على إثر التقلبات الجوية بعين قزام

مواصلة لعمليات التدخل التي تقوم بها وحدات الجيش الوطني الشعبي بعين قزام بتمنراست بإقليم الناحية العسكرية السادسة لاحتواء الوضع بعد التقلبات الجوية والفيضانات التي شهدتها المنطقة،
image

القاء القبض على ارهابيين ببرج باجي مختار "مبحوث عنهما"

تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 08 أوت 2018، في عملية نوعية قرب الشريط الحدودي الجنوبي للبلاد ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، من
image

الدرك الوطني يلقي القبض على المدبر الرئيسي لعملية قتل عيسي زوبير، ببجاية

قالت مصادر  اليوم  انه تم توقيف المتهم الرئيسي في قضية مقتل الشاب عيسي زوبير، ببجاية،  صباح اليوم  الاربعاء من لدن رجال الدرك الوطني  وهذا بعد
image

امن تيسمسيلت : تفكيك شبكة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية

استنادا لبيان تحصلت الاتحاد على نسخة منه افاد.  تمكنت فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية  بأمن ولاية تيسمسيلت و في إطار تنفيذ التدابير الأمنية
image

وزارة العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل : '' تكفل بـ 1.479.244 مريض بالسكري من بينهم 446.596''

أكدت وزارة العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل أمس أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تكفل  خلال سنة 2017، بـ 1.479.244 مريض بالسكري من بينهم 446.596 مريض
قيم هذا المقال
0