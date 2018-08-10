الخاص بالوزيرات المكلفات بشؤون المرأة بالمغرب العربي: الدالية تشارك في أشغال الملتقى الوزاري المغاربي الأول بتونس





تشارك غنية الدالية، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بتونس يومي 10 و 11 أوت الجاري، في أشغال كل من الملتقى الوزاري المغاربي الأول للوزيرات المكلفات بشؤون المرأة بالمغرب العربي والندوة المغاربية حول "المرأة المغاربية ورهان تغيير واقع المنطقة من أجل السلم والتنمية".

وجاء هذا بدعوة من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالجمهورية التونسية،وسيتم خلال هذه الزيارة لاسيما، تدارس آفاق التعاون بين بلدان المغرب العربي والتشاور حول إنشاء مجلس وزراء خاص بالوزيرات المكلفات بشؤون المرأة والأسرة والطفولة بالمغرب العربي.

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