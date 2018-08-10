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10/08/2018 13:58:00

توفي عن عمر يناهز 81 سنة إثر مرض عضال: الرئيس بوتفليقة يعزي أسرة المجاهد الراحل محمد الصالح


أعرب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، اليوم،  في برقية عن تعازيه الخالصة لأسرة المجاهد المرحوم محمد الصالح يحياوي الذي توفي عن عمر ناهز 81 سنة بعد صراع طويل مع المرض، وتوفي عضو في مجلس الثورة بالجزائر العاصمة بمستشفى عين  النعجة العسكري العقيد محمد الصالح يحياوي.   

ويعد الراحل محمد الصالح يحياوي المولود سنة 1937 بعين الخضرة بولاية  المسيلة، من الرعيل الأول لضباط جيش التحرير الوطني، وكذا عضو في مجلس الثورة وعضو في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني.وورى الفقيد الثرى بمقبرة سيي يحيى بالعاصمة بعد صلاة الجمعة

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