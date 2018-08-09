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09/08/2018 18:43:00

بلدية الجزائر الوسطى : زبائن يشكون تماطل و تهاون اتصالات الجزائر


عبر مواطن يقطن بقلب العاصمة تحديدا ببلدية الجزائر الوسطى عن سخطه العميق وتذمره الشديد من مكتب اتصالات الجزائر بعدما اسقوه من كأس مرارة البيروقراطية مالم يتذوق من قبل والاغرب من مؤسسة كثيرا ما تغنت وصايتها بالتقدم العلمي والتكنولوجي على مستوى قطاع البريد والمواصلات في بلد المليون ونصف مليون شهيد .عبر هذا المواطن ناقما ساخطا بعدما وجد نفسه وكأنه تائه بين حيي عبان رمضان وديدوش مراد لمدة قاربت التسعة اشهر كاملة من اجل قبول طلبه المتمثل في تركيب هاتف ثابت بمنزله بالطبع بعدما استوفى كل الشروط المنصوص عليها بوكالة بن مهيدي "الجزائر الوسطى" ثمانية اشهر كاملة وبضع أيام في الإنتظار في مراقبة وترصد مستمر ليلا ونهارا لجماعة تصول وتجول بين الاحياء والأزقة يطلق عليها اسم الفرقة التقنية "لاتصالات الجزائر" وعلى حد قوله. أنه تقدم عدة مرات لوكالة بن مهيدي شاكيا إياهم من طول مدة الإنتظار والتماطل بعدما مضى وقت طويل دون اشعارنا بأي جديد وحسب ما جاء على لسان هذا المواطن المرهق اتصل بجهات نافذة على مستوى اتصالات الجزائر واخبرهم بالحادثة نفوا نفيا قاطعا أن يحصل هذا ؟ الا أنهم صدموا بالحقيقة المرة والرجل صادق فيما قال انتظر ثمانية أشهر ولازال ينتظر جاء هذا في الوقت الذي تنادي فيه هدى إيمان فرعون، وزيرة , وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال العازمة منذ أن وليت على راس الوزارة عام 2015 بتعزيز استراتيجيتها, والتي ترمي إلى التقرب أكثر من زبائنها من خلال تمكينهم من الاستفادة من الخدمات الاكثر طلبا . أين نحن معالي الوزيرة مما تقولين وتطمحين والكارثة انه لازال هذا المواطن المقصود فيما تسعين الى تحقيقه عليه ان ينتظر سنة "12" شهرا ان اراد خط هاتفي ثابت .لماذا لا يقوم المعنيون بالمتابعة والمراقبة على الأقل بغية التعرف على ما يعانيه المواطن . لماذا زال الخوف حتى الضمير المهني عليه السلام في زمن تكنولوجيات الإعلام و الاتصال. لماذا هذا التهاون والمماطلة من قبل المسؤولين المباشرين ماهي الدواعي التي اقرت عليهم سحب ذيل النسيان على اهتمامات الموطن من الدرجة الأولى لماذا غاب الردع في حق المتهاونين واختفى التحفيز والتشجيع بسبب هؤلاء .لماذا لا تتحرك نقابة العمال وتدعوا بمضاعفة المجهود كي تتقوى يوم تنادي للإضراب كما الفناها واعتدنا على بياناتها عبر المواقع والصحف الاعلامية . رحم الله ذاك الزمان ورحم الله اهله

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بلدية الجزائر الوسطى : زبائن يشكون تماطل و تهاون اتصالات الجزائر

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