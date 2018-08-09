الجيش الوطني الشعبي يواصل تدخلاته على إثر التقلبات الجوية بعين قزام





مواصلة لعمليات التدخل التي تقوم بها وحدات الجيش الوطني الشعبي بعين قزام بتمنراست بإقليم الناحية العسكرية السادسة لاحتواء الوضع بعد التقلبات الجوية والفيضانات التي شهدتها المنطقة، واصلت اليوم الخميس 09 أوت 2018، المصالح المختصة للجيش الوطني الشعبي في تقديم المساعدة للمواطنين المتضررين بتسخير إمكانيات بشرية ومادية هامة بهدف تحسين ظروف التكفل بهم بوضع نقاط طبية ميدانية لضمان العناية والمتابعة الصحية للمصابين و المرضى ونصب خيم إضافية لإيواء العائلات المتضررة، مع توزيع مساعدات غذائية و مختلف لوازم الحياة اليومية الضرورية التي تم نقلها برا و جوا.

هذا، و قد عملت الوحدات العسكرية المقحمة في عين المكان على طمأنة سكان المنطقة بأن هذه العمليات الإنسانية التي تتم تحت المتابعة المباشرة للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تتواصل ليلا و نهارا حتى تجاوز أثار هذه الكارثة الطبيعية وعودة الحياة لظروفها الطبيعية.

عدد القراءات 24 مرة | قراءات اليوم 24 مرة