الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
09/08/2018 17:54:00

الجيش الوطني الشعبي يواصل تدخلاته على إثر التقلبات الجوية بعين قزام


مواصلة لعمليات التدخل التي تقوم بها وحدات الجيش الوطني الشعبي بعين قزام بتمنراست بإقليم الناحية العسكرية السادسة لاحتواء الوضع بعد التقلبات الجوية والفيضانات التي شهدتها المنطقة، واصلت اليوم الخميس 09 أوت 2018، المصالح المختصة للجيش الوطني الشعبي في تقديم المساعدة للمواطنين المتضررين بتسخير إمكانيات بشرية ومادية هامة بهدف تحسين ظروف التكفل بهم بوضع نقاط طبية ميدانية لضمان العناية والمتابعة الصحية للمصابين و المرضى ونصب خيم إضافية لإيواء العائلات المتضررة، مع توزيع مساعدات  غذائية و مختلف لوازم الحياة اليومية الضرورية التي تم نقلها برا و جوا.

 هذا، و قد عملت الوحدات العسكرية المقحمة في عين المكان على طمأنة سكان المنطقة بأن هذه العمليات الإنسانية التي تتم تحت المتابعة المباشرة للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تتواصل ليلا و نهارا حتى تجاوز أثار هذه الكارثة الطبيعية وعودة الحياة لظروفها الطبيعية.

عدد القراءات 24 مرة | قراءات اليوم 24 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

بلدية الجزائر الوسطى : زبائن يشكون تماطل و تهاون اتصالات الجزائر

عبر مواطن يقطن بقلب العاصمة تحديدا ببلدية الجزائر الوسطى عن سخطه العميق وتذمره الشديد من مكتب اتصالات الجزائر بعدما اسقوه من كأس مرارة البيروقراطية مالم
image

الجيش الوطني الشعبي يواصل تدخلاته على إثر التقلبات الجوية بعين قزام

مواصلة لعمليات التدخل التي تقوم بها وحدات الجيش الوطني الشعبي بعين قزام بتمنراست بإقليم الناحية العسكرية السادسة لاحتواء الوضع بعد التقلبات الجوية والفيضانات التي شهدتها المنطقة،
image

القاء القبض على ارهابيين ببرج باجي مختار "مبحوث عنهما"

تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 08 أوت 2018، في عملية نوعية قرب الشريط الحدودي الجنوبي للبلاد ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، من
image

الدرك الوطني يلقي القبض على المدبر الرئيسي لعملية قتل عيسي زوبير، ببجاية

قالت مصادر  اليوم  انه تم توقيف المتهم الرئيسي في قضية مقتل الشاب عيسي زوبير، ببجاية،  صباح اليوم  الاربعاء من لدن رجال الدرك الوطني  وهذا بعد
image

امن تيسمسيلت : تفكيك شبكة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية

استنادا لبيان تحصلت الاتحاد على نسخة منه افاد.  تمكنت فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية  بأمن ولاية تيسمسيلت و في إطار تنفيذ التدابير الأمنية
image

وزارة العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل : '' تكفل بـ 1.479.244 مريض بالسكري من بينهم 446.596''

أكدت وزارة العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل أمس أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تكفل  خلال سنة 2017، بـ 1.479.244 مريض بالسكري من بينهم 446.596 مريض
image

مقري يجدد دعم "حمس" لجبهة "البوليساريو" والدولة الصحراوية

 جدد رئيس حركة مجتمع السلم ،عبد الرزاق مقري ،أمس، دعم "حمس" لجبهة "البوليساريو" والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في نضالها الشرعي ضد الاحتلال المغربي، مؤكدا أن
image

ولد عباس: الأفلان لا يحتكر الرئيس..وبوتفليقة رئيس كل الجزائريين

·      الرئيس بوتفليقة ليس بحاجة إلى "حملة" للفوز في الإنتخابات أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ،أمس، جمال ولد عباس، أمس، أن الأفلان ليس لدية
image

ميزاب: الجزائر عامل أساسي للتسويق لميثاق السلم والمصالحة

·      إقرار يوم عالمي "للعيش معا في سلام" إعتراف دولي بمكانة الجزائر اعتبر الدكتور أحمد ميزاب، رئيس اللجنة الجزائرية الأفريقية للسلم والمصالحة، إقرار الأمم المتحدة يوما
image

حادث مرور خطير بورقلة

  المعلومات  الأولية تقول  إنقلاب حافلة للنقل المسافرين اليوم الأربعاء بورقلة،  ،الاخبار تتحد ث عن وفاة شخص وجرح 10 آخرين حصيلة آولية.  للاشارة  الحافلة تعمل
قيم هذا المقال
0