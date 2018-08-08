القاء القبض على ارهابيين ببرج باجي مختار "مبحوث عنهما"





تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 08 أوت 2018، في عملية نوعية قرب الشريط الحدودي الجنوبي للبلاد ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، من إلقاء القبض على الإرهابيين02 المبحوث عنهما، ويتعلق الأمر بــ "طرشان بوبكر" المدعو "أبو عمر" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، والإرهابي "ونكارة ماليك" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015، كما مكنت هذه العملية من ضبط عنصري 02دعم للجماعات الإرهابية.

تأتي هذه النتائج النوعية لتؤكد عزم قوات الجيش الوطني الشعبي في تعقب بقايا هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني، وتعكس يقظتهم الدائمة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

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