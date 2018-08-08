الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
08/08/2018 17:11:00

القاء القبض على ارهابيين ببرج باجي مختار "مبحوث عنهما"


تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 08 أوت 2018، في عملية نوعية قرب الشريط الحدودي الجنوبي للبلاد ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، من إلقاء القبض على الإرهابيين02 المبحوث عنهما، ويتعلق الأمر بــ "طرشان بوبكر"  المدعو "أبو عمر" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، والإرهابي "ونكارة ماليك"  الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015، كما مكنت هذه العملية من ضبط عنصري 02دعم للجماعات الإرهابية.

تأتي هذه النتائج النوعية لتؤكد عزم قوات الجيش الوطني الشعبي في تعقب بقايا هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني، وتعكس يقظتهم الدائمة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

عدد القراءات 40 مرة | قراءات اليوم 40 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

القاء القبض على ارهابيين ببرج باجي مختار "مبحوث عنهما"

تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 08 أوت 2018، في عملية نوعية قرب الشريط الحدودي الجنوبي للبلاد ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، من
image

الدرك الوطني يلقي القبض على المدبر الرئيسي لعملية قتل عيسي زوبير، ببجاية

قالت مصادر  اليوم  انه تم توقيف المتهم الرئيسي في قضية مقتل الشاب عيسي زوبير، ببجاية،  صباح اليوم  الاربعاء من لدن رجال الدرك الوطني  وهذا بعد
image

امن تيسمسيلت : تفكيك شبكة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية

استنادا لبيان تحصلت الاتحاد على نسخة منه افاد.  تمكنت فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية  بأمن ولاية تيسمسيلت و في إطار تنفيذ التدابير الأمنية
image

وزارة العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل : '' تكفل بـ 1.479.244 مريض بالسكري من بينهم 446.596''

أكدت وزارة العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل أمس أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تكفل  خلال سنة 2017، بـ 1.479.244 مريض بالسكري من بينهم 446.596 مريض
image

مقري يجدد دعم "حمس" لجبهة "البوليساريو" والدولة الصحراوية

 جدد رئيس حركة مجتمع السلم ،عبد الرزاق مقري ،أمس، دعم "حمس" لجبهة "البوليساريو" والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في نضالها الشرعي ضد الاحتلال المغربي، مؤكدا أن
image

ولد عباس: الأفلان لا يحتكر الرئيس..وبوتفليقة رئيس كل الجزائريين

·      الرئيس بوتفليقة ليس بحاجة إلى "حملة" للفوز في الإنتخابات أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ،أمس، جمال ولد عباس، أمس، أن الأفلان ليس لدية
image

ميزاب: الجزائر عامل أساسي للتسويق لميثاق السلم والمصالحة

·      إقرار يوم عالمي "للعيش معا في سلام" إعتراف دولي بمكانة الجزائر اعتبر الدكتور أحمد ميزاب، رئيس اللجنة الجزائرية الأفريقية للسلم والمصالحة، إقرار الأمم المتحدة يوما
image

حادث مرور خطير بورقلة

  المعلومات  الأولية تقول  إنقلاب حافلة للنقل المسافرين اليوم الأربعاء بورقلة،  ،الاخبار تتحد ث عن وفاة شخص وجرح 10 آخرين حصيلة آولية.  للاشارة  الحافلة تعمل
image

تاج : مرحلة مناشدة الرئيس إنتهت تفكيرونا في حملة إنتخابية

قال رئيس تجمع أمل الجزائر، عمار غول، إن أحزاب الموالاة قد تجاوزت مرحلة دعوة ومناشدة الرئيس بوتفليقة للترشح لعهدة خامسة، ودخلت في حملة إنتخابية. وأعلن، عمار
image

حجار: 69 بالمائة من الناجحين في البكالوريا وجهو وفق رغبتهم الأولى

أكدا، اليوم الثلاثاء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أن 96 بالمائة من الطلبة  الناجحين في امتحان شهادة البكالوريا تحصلو على أحد الرغبات الأربعة التي اختاروها.
قيم هذا المقال
0