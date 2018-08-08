الدرك الوطني يلقي القبض على المدبر الرئيسي لعملية قتل عيسي زوبير، ببجاية





قالت مصادر اليوم انه تم توقيف المتهم الرئيسي في قضية مقتل الشاب عيسي زوبير، ببجاية، صباح اليوم الاربعاء من لدن رجال الدرك الوطني وهذا بعد تعرضه لإعتداء من قبل حراس موقف غير قانوني، بشاطئ أوقاس. واستنادا لذات المعلومات انه تم توقيف أيضا متهمين إثنين آخرين من قبل رجال الدرك ، فيما لا يزال إثنين في حالة فرار، بعد أن ابلغ شهود العيان عن أربعة أشخاص. ارتكبوا الجريمة للاشارة و المرحوم، عيسي زوبير 36 سنة، قد تعرض لإعتداء خطير بقضبان حديدية، الأربعاء الماضي، بشاطئ أوقاس بعد رفضه دفع 200 دينار مقابل ركن سيارة، كون الموقف الذي كان يسيطر عليه بعض الشباب غير شرعي، ما استدعي نقله للمشفى ويوضع تحت العناية المركزة، قبل إعلان وفاته أمس الثلاثاء.

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