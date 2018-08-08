امن تيسمسيلت : تفكيك شبكة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية
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استنادا لبيان تحصلت الاتحاد على نسخة منه افاد. تمكنت فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيسمسيلت و في إطار تنفيذ التدابير الأمنية ، و باستغلال معلومات مؤكدة ، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية .يتكون عددها من خمسة (05) أشخاص . ينشط أفرادها عبر محور ثلاث (03) ولايات . العملية النوعية و بعد الحصول على إذن بالتفتيش وتمديد الإختصاص من السيد وكيل الجمهورية لمحكمة تيسمسيلت ، مكنت من توقيف خمسة (05) أشخاص . حجز 2130 قرص مهلوس من نوع "بريجابالين "(Pregabalin) 150 ملغ المعروف بإسم ليريكا .حجز المركبات التي كانت تستعمل في التنقل للترويج و عددها ثلاث (03) سيارات .مبلغ مالي يقدر بــ : 19.500.00 دج . هذا و يبقى الأمن الوطني ساهرا على أمن و سلامة المواطن و ممتلكاته ... أمنكم واجبنا .
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