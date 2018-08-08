

امن تيسمسيلت : تفكيك شبكة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية استنادا لبيان تحصلت الاتحاد على نسخة منه افاد. تمكنت فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيسمسيلت و في إطار تنفيذ التدابير الأمنية



وزارة العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل : '' تكفل بـ 1.479.244 مريض بالسكري من بينهم 446.596'' أكدت وزارة العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل أمس أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تكفل خلال سنة 2017، بـ 1.479.244 مريض بالسكري من بينهم 446.596 مريض



مقري يجدد دعم "حمس" لجبهة "البوليساريو" والدولة الصحراوية جدد رئيس حركة مجتمع السلم ،عبد الرزاق مقري ،أمس، دعم "حمس" لجبهة "البوليساريو" والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في نضالها الشرعي ضد الاحتلال المغربي، مؤكدا أن



ولد عباس: الأفلان لا يحتكر الرئيس..وبوتفليقة رئيس كل الجزائريين · الرئيس بوتفليقة ليس بحاجة إلى "حملة" للفوز في الإنتخابات أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ،أمس، جمال ولد عباس، أمس، أن الأفلان ليس لدية



ميزاب: الجزائر عامل أساسي للتسويق لميثاق السلم والمصالحة · إقرار يوم عالمي "للعيش معا في سلام" إعتراف دولي بمكانة الجزائر اعتبر الدكتور أحمد ميزاب، رئيس اللجنة الجزائرية الأفريقية للسلم والمصالحة، إقرار الأمم المتحدة يوما



حادث مرور خطير بورقلة المعلومات الأولية تقول إنقلاب حافلة للنقل المسافرين اليوم الأربعاء بورقلة، ،الاخبار تتحد ث عن وفاة شخص وجرح 10 آخرين حصيلة آولية. للاشارة الحافلة تعمل



تاج : مرحلة مناشدة الرئيس إنتهت تفكيرونا في حملة إنتخابية قال رئيس تجمع أمل الجزائر، عمار غول، إن أحزاب الموالاة قد تجاوزت مرحلة دعوة ومناشدة الرئيس بوتفليقة للترشح لعهدة خامسة، ودخلت في حملة إنتخابية. وأعلن، عمار



حجار: 69 بالمائة من الناجحين في البكالوريا وجهو وفق رغبتهم الأولى أكدا، اليوم الثلاثاء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أن 96 بالمائة من الطلبة الناجحين في امتحان شهادة البكالوريا تحصلو على أحد الرغبات الأربعة التي اختاروها.