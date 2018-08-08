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08/08/2018 11:08:00

ولد عباس: الأفلان لا يحتكر الرئيس..وبوتفليقة رئيس كل الجزائريين


  • ·      الرئيس بوتفليقة ليس بحاجة إلى "حملة" للفوز في الإنتخابات

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ،أمس، جمال ولد عباس، أمس، أن الأفلان ليس لدية احتكار وهو يحترم كل الأحزاب بفعل أقدميته ودوره في بناء الجزائر لكونه هو العمود الفقري للدولة ، موضحا أن الرئيس ليس بحاجة إلى حملة إنتخابية للفوز في الإنتخابات الرئيسية.  وأوضح ولد عباس خلال ندوة صحفية عقب اللقاء التشاوري بين حزبي الأفلان وتجمع أمل الجزائر تاج، أن الرئيس ليس بحاجة إلى حملة إنتخابية للفوز في الإنتخابات الرئيسية،  مشيرا أن الشعب يعي ويرى المكاسب المحققة خلال العهدات الرئاسية التي تولاها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مفيدا أن سنة 2019 هي تأشيرة للأجيال الصاعدة خاصة جيل الرئيس بوتفليقة الذين عاشوا مرحلة الحكم، مؤكدا بأن كل المكاسب هي سلاح للجيل الصاعد،  والرئيس ليس بحاجة إلى حملة إنتخابية. وقال الأمين العام إن المبادرات التي يقدمها الأحزاب مقبولة، مضيفا بأنّ كلّ حزب حر في تقديم مرشحه والدستور يخوله لذلك، موضحا أن البلاد ضحّت بنصف ونصف مليون من الشهداء، مشيرا إبلى أنّ الأفلان يبقى وفي لدم الشهداء ولا احد يمكن له أن يغيره،والحزب دائما يواصل عمله هن طريق الإتصال مع مناضلين الأفلان والمواطنين في كل ولايات الوطن من الشمال إلى الجنوب. ومن الشرق إلى الغرب. وأوضح ولد عباس أن الأفلان ليس لدية احتكار، وهو يحترم كل الأحزاب بفعل أقدميته ودوره في بناء الجزائر لكونه هو العمود الفقري للدولة ، مؤكدا أن حزب الافلان بدء نداءه لإستمرارية مواصلة الرئيس ترشحه  لأنها قناعة من الحزب لمواصلة الرئيس مهاهمه، وكذلك قمنا بترجمة رغبة المواطن، مشيرا أن هناك تقارب وتلاحم بين الأحزاب، مجدد أن الأفلان ليس لديه احتكار لأن الرئيس بوتفليقة هو رئيس كل الجزائريين.

 

خ.قدوار

 

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